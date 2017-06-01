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В Украине запустится первый в Европе национальный цифровой сервис для туристов

01.06.2017 10:41

ПриватБанк совместно с правительством запустит мобильное приложение «Карта туриста»

Национальный цифровой сервис для туристов

В Украине запустится первый в Европе национальный цифровой сервис для туристов. Фото: digitaltrends.com

Новый сервис будет работать с картами любых украинских банков. Он позволит пользователям экономить деньги при выборе и оплате путешествий по стране, собирать баллы за транзакции и посещаемые места и оплачивать новые путешествия. Об этом сообщается в пресс-службе банка.

Основными партнерами правительственного проекта станут ПриватБанк и VISA. В дальнейшем возможно подключение других партнеров: перевозчиков (МАУ, Укрзализныця, Uber), гостиничных сетей, сетевых туроператоров, страховых компаний, мобильных операторов, заправок, ресторанов, клубов, музеев и т. д.

Вскоре воспользоваться украинской «Картой туриста» смогут и иностранные туристы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Приват24 можно будет заказать ID-карту гражданина Украины. Для этого нужно войти в свою учетную запись в Приват24, перейти в «Социальный кабинет» и оформить заявку во вкладке «Персональные документы».

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Рубрики: НовостиПриватБанкУкраина

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