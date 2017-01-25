В Украине зарегистрирована новая платежная система

Национальный банк согласовал правила внутригосударственной платежной системы «Платисервис»

НБУ согласовал правила работы внутригосударственной платежной системы «Платисервис». 24 января 2017 года платежная организация этой системы получила от регулятора свидетельство №32 и была внесена в Реестр платежных систем.

Правила «Платисервис» предусматривают, что участниками системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения. Для этого у них должна быть лицензия на перевод средств без открытия счетов.

На основании договора с платежной организацией банки смогут предоставлять пользователям платежной системы «Платисервис» услуги по переводу средств с помощью этой системы. Расчетным банком платежной системы стал ОАО «Аккордбанк».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Платежная система «Платисервис» предназначена для наличных и безналичных денежных переводов в национальной валюте от физлиц в пользу физических и юридических лиц в пределах Украины.

Всего Национальный банк уже зарегистрировал 22 международных и внутригосударственных платежных системы, созданные резидентами. Из них 8 платежных систем созданы банками, а 14 — небанковскими учреждениями Украины.

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