В Украине завод превратят в инновационный парк

Инновационный парк обеспечит комфортные условия для работы и роста бизнеса в сфере высоких технологий

Во Львове началась реализация проекта инновационного парка LvivTech.City при содействии киевской девелоперской компании Ukrainian Development Partners (UDP) совместно с ООО «Львов СтандартБуд» (Львов). Проект будет иметь комплексную инфраструктуру: деловую (офисы класса А, конференц-центры), технологическую (все необходимые коммуникации) и социальную (заведения для образования и отдыха, медицинские центры, жилье, магазины и т. п.).

LvivTech.City будет расположен на участке 1,77 га между улицами Сахарова и Стрыйской — на территории промзоны бывшего завода «Львівприлад». Общая площадь офисной части LvivTech.City составит более 40 000 м².

Проект будут реализовать по стандартам «зеленого» строительства LEED — добровольной сертификации, предусматривающей эффективность использования ресурсов, применение экоматериалов и высокое качество дизайна внутренних помещений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил проект постановления Кабинета министров о переходе к цифровой экономике. По словам премьера, в правительственной программе идет речь о внедрении универсальных цифровых услуг и цифровых рабочих мест, переориентация на STEM-образование, развитие «Индустрии 4.0», «смарт-фабрик», строительство технопарков и т. д.

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