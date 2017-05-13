Глобальная кибератака: вирусом-вымогателем заражены компьютеры по всему миру

Уже известно о 75 000 случаях заражения новым опасным вирусом, в том числе и в Украине

С 12 мая по всему миру распространяется вирус-вымогатель, который блокирует доступ к компьютеру, а за разблокировку требует выкуп в биткоинах. Распространение вируса WannaCrypt (его также называют WCry) началось в пятницу. Одной из первых атаке подверглась Испания. Там жертвами стали крупнейшая телекоммуникационная компания Telefonica, газовая компания Gas Natural, Iberdrola, занимающейся поставкой электричества, банк Santander и филиал консалтинговой компании KPMG.

Дальше стало известно о том, что во многих больницах Великобритании перестали работать телефоны и компьютеры, пораженные вирусом. В РФ хакерской атаке подверглась компания «Мегафон», а также вирус поразил внутреннюю компьютерную систему МВД России. Добрался вирус и до Украины — зараженными являются компьютеры в десяти городах.

Сообщается, что вирус уже распространился на 99 стран мира, а количество случаев вымогательства превысило 75 000. За возобновление работы и дешифрование файлов хакеры требуют 300 долларов в биткоинах. При этом, на выплату выкупа дается три дня, затем сумма увеличивается вдвое. А если жертвы не заплатят в течение семи дней, то потеряют свои файлы навсегда.

Следить за картой распространения вируса можно на карте.

О ранней версии вируса WannaCrypt стало известно еще в феврале 2017 года. Он работает только на операционной системе Windows, поэтому угроза заражения не затронет пользователей macOS. Microsoft закрыла уязвимость, которую использует вирус, еще в марте. На сайте производителя Windows опубликовано сообщение с призывом обновиться. Все, кто оказался заражен, вероятно, не обновились. С сайта Microsoft можно скачать патч MS17-010, который закроет уязвимость.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: Хакеры готовят массовые атаки на банки по всему миру