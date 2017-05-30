Visa начинает внедрять новый стандарт безопасности

Verified by Visa ждет новый уровень безопасности

Visa готовится к обновлению сервиса Verified by Visa. В новой версии глобального решения, призванного сделать покупки онлайн более безопасными и удобными, будет использоваться обновленная система безопасности — 3D Secure 2.0.

Благодаря этим обновлениям финучреждения и магазины смогут более эффективно бороться с мошенничеством. Получая больше данных о платежах, компании смогут защитить своего покупателя, какой канал для шопинга он бы не выбрал — мобильный, онлайн, в приложении или даже с помощью подключенных к интернету устройств.

Обновленная технология 3D Secure 2.0 предоставляет дополнительные инструменты для настройки процесса аутентификации и обеспечения удобства и быстроты работы с клиентами. Ранее уже сообщалось, что в новой системе безопасности дополнительные пароли (например, в SMS) будут использоваться гораздо реже, чем сегодня.

Торговцы и банки, которые работают с Visa, смогут обмениваться информацией в режиме реального времени, используя для контроля беспрецедентное количество данных о транзакциях (например, тип устройства, адрес доставки). Это позволит более точно идентифицировать клиентов в режиме реального времени. Исследования показывают, что время оформления заказа сократится на 85%. А показатель отказа от корзин — на 70%.

Новый стандарт начнет действовать не сразу. Для ознакомления и тестирования эмитентам карт и продавцам будет выделено два года — до апреля 2019. В тестовой версии система начнет применяться уже во второй половине 2017.

3D Secure против 3D Secure 2.0

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Стандарт 3D Secure будет обновлен впервые за 15 лет. Обновление готовит компания Visa, разработавшая технологию 3D Secure для безопасности оплаты товаров и услуг в Интернете.

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