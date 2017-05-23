Visa представила украинскую версию интерактивной игры «Финансовый футбол»

Презентация и тестирование украиноязычной версии образовательной игры «Финансовый футбол» состоялось в Киеве на детском футбольном турнире UNICEF FOOTBALL CUP 2017

Как сообщают в компании Visa, «Финансовый футбол» способствует формированию финансовой грамотности и ответственного отношения к личным финансам. В игре объединены динамичный футбольный онлайн-симулятор и тест на финансовую грамотность.

Правильные ответы на вопросы из сферы управления собственными финансами помогают игроку быстрее продвинуться к воротам виртуального противника и увеличивают шансы забить гол. Играть можно как против компьютера, так и с другим игроком. На выбор доступны три уровня сложности: для подростков (14-17 лет), студентов (18-20 лет) и более взрослой аудитории (20+).

В игре доступны 4 подготовительных модуля, которые помогут усовершенствовать знания о современных инструментах сбережений, бюджете, кредитах и пластиковых картах. К учебным материалам прилагаются тесты, которые можно использовать для самопроверки или для проведения уроков по финансовой грамотности.

В «Финансовый футбол» сыграли уже более 5 млн раз. Игра доступна на 15 языках в 41 стране мира. Украинские пользователи могут поиграть, перейдя по ссылке https://ua.financialfootball.com/ .

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стартап Current представил дебетовые карты Visa для детей с функцией родительского контроля. Подростки смогут совершать покупки, используя средства, которые родители перечисляют в специальный резерв со своего банковского счета.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Безналичное детство: маленьких шведов учат принимать платежи