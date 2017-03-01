Владелец известных модных брендов запускает онлайн-продажи в Украине

Польский ритейлер LPP намерен запустить в Украине онлайн-продажи собственных брендов

Крупный польский ритейл-оператор LPP Group, который управляет модными брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другими, в текущем году запускает онлайн-продажи всех своих брендов в Украине.

Среди целей компании на 2017 год — рост объема продаж в интернете и запуск на четырех новых рынках — Великобритании, Сербии, Белоруссии и Казахстана.

2016 год оказался очень успешным для LPP Group – рост онлайн-продаж составил 118% по сравнению с предыдущим годом, а продажи в расчете на 1 кв. м. площади увеличились на 8%. Доходы компании выросли на 18%.

LPP Group была создана в 1995 году и сейчас насчитывает более 1,7 тыс магазинов в 18 странах мира.

В Украине представлены такие бренды компании, как Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Всего в Украине насчитывается 68 магазинов этих брендов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам interfax.com.ua