Во сколько Украине обходятся наличные расчеты — инфографика

В НБУ обеспокоены дороговизной обслуживания наличных расчетов и изготовления денег

Как отметил и.о. Главы Национального банка Украины Яков Смолий вчера во время Cashless Ukraine Summit, по оценкам НБУ, затраты на обеспечение денежного оборота в Украине в 2016 году составили более 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Этот показатель можно сопоставить с расходами государственного бюджета на развитие культуры в стране, которые в прошлом году достигли 2 млрд грн.

В связи с этим Национальный банк Украины инициировал проект Cashless economy, который направлен на развитие удобных и безопасных безналичных расчетов, а также на снижение спроса на наличные.

Заместитель директора Департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец объясняет, что наличные вовсе не бесплатны, а расходы по их обслуживанию несут как государство, так и банки и предприниматели, причем эти затраты очень высоки. Он также считает, что эти средства могли бы направляться на более важные для государства вопросы, такие как повышение обороноспособности, улучшение систем образования и здравоохранения и т.д.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы хранят миллиарды гривен вне банков. Об этом сообщил и.о. главы НБУ Яков Смолий. По его словам, эти деньги не работают полноценно на экономику страны, в отличии от безналичных средств.

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