Водители Jaguar смогут платить за бензин, не выходя из автомобиля

В Великобритании запустился совместный проект Jaguar, Shell, PaylPal и Apple Pay

Владельцы новой модели Jaguar смогут использовать сенсорный дисплей на приборной панели своего автомобиля, чтобы заплатить за бензин на заправочных станциях Shell в Великобритании.

Совместный проект производителя автомобилей и сети заправочных станций называется Shell app и использует технологию геолокации, сервисы PayPal и Apple Pay. Приложение Shell app уже доступно для скачивания в Великобритании. До конца 2017 года проект запустится еще в нескольких странах.

Так, водители, которые установят данное приложение, находясь на заправке Shell, смогут задать необходимое количество топлива на сенсорном экране и заплатить за него. Оплата производится со счета PayPal, с помощью сервиса Apple Pay, после чего на экране появится цифровой чек. Услуга станет доступна пользователям Android Pay до конца 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com