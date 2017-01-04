Volkswagen займется мобильными платежами

Volkswagen приобрела сервис оплаты парковки с помощью мобильных платежей

Volkswagen Financial Services AG, финансовое подразделение немецкого производителя автомобилей Volkswagen Group, приобрело платформу для мобильных платежей PayByPhone. Таким образом, компания намерена стать активным игроком в сфере мобильных платежей и парковочного бизнеса.

«Сейчас оплата парковки в городах Европы – это достаточно сложный и времязатратный процесс. Мы хотим предложить пользователям цифровое решение, которое сделает оплату парковочного места намного более удобной», Кристиан Дальхайм, Volkswagen Financial Services AG.

PayByPhone сейчас работает на территории Канады, Австралии, Франции, Швейцарии, Великобритании и США. Сервис позволяет пользователям выбрать определенную парковочную зону и время парковки через мобильный телефон. Оплату парковочного места можно совершить через привязанную к приложению дебетовую или кредитную карту или с помощью Apple Pay или Android Pay.

После приобретения сервиса Volkswagen намерена расширить его географию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что финансовое подразделение Toyota присоединилось к блокчейн-консорциуму R3.

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По материалам nfcworld.com