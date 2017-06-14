Волноваться не о чем: инвесторы Uber одобрили новый план компании

В 2017 году из Uber уволено 13 ТОП-менеджеров

Инвесторы, которые вкладывали деньги в мобильный сервис такси с 2010 года, наконец прокомментировали ситуацию с увольнениями и корпоративной культурой в Uber.

Еще в феврале Фрида и Митч Капор критиковали Uber за отсутствие уважния в корпоративной культуре компании.

Но сегодня пара опубликовала письмо, в котором говорится об удовлетворении инвесторов жесткими изменениями, за которые единогласно проголосовал совет Uber. Инвесторы настаивают на реализации этого плана и готовы поддержать компанию, если она проведет комплексный пересмотр своей культуры. Включая систему подачи жалоб, обучения, коммуникаций в коллективе.

Среди ключевых изменений, запланированных советом Uber, снижение ответственности гендиректора компании Трэвиса Каланика, который к тому же уходит в бессрочный отпуск. А также независимый надзор со стороны совета, обязательное обучение лидерству, вознаграждение менеджеров за успешное выполнение задач и активная работа с жалобами сотрудников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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