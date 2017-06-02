Череда увольнений в Uber: как это отразилось на финансах компании

Uber Technologies Inc покинул финансовый директор

В Uber Technologies Inc сообщили о том, что финансовый директор компании Готам Гупта уходит с должности. При этом, квартальный убыток существенно сократился по сравнению с предыдущим периодом.

Это далеко не первое увольнение для Uber – начиная с февраля из компании ушли с десяток высших должностных лиц.

Во вторник компания уволила Энтони Левандовски, который заведовал отделом разработки автомобилей с автопилотом, за то, что тот не передал необходимые документы в суд в разгаре разбирательства между Uber и Alphabet Inc.

В среду в Uber сообщили, что чистый убыток компании сократился до 708 млн долларов с 991 млн долларов в четвертом квартале прошлого года.

Доход компании в первом квартале вырос на 18% по сравнению с четвертым кварталом и достиг 3,4 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber выплатит своим водителям 45 млн долларов компенсации. В компании Uber Technologies Inc. утверждают, что недоплатили своим водителям в Нью-Йорке вследствие ошибки в финансовых расчетах, однако намерены это исправить. В среднем компенсация будет составлять 900 долларов на одного водителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потерять и найти: Uber составил рейтинг забывчивости пользователей в Украине

По материалам reuters.com