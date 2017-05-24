Uber выплатит своим водителям $45 млн компенсации

Компания Uber допустила серьезные ошибки в финансовых подсчетах

В компании Uber Technologies Inc. утверждают, что недоплатили своим водителям в Нью-Йорке вследствие ошибки в финансовых расчетах, однако намерены это исправить. В среднем компенсация будет составлять 900 долларов на одного водителя, что в итоге будет стоить компании несколько десятков миллионов долларов.

Судя по тому, что количество водителей Uber в Нью-Йорке достигает 50 тыс, сумма компенсации может составить 45 млн долларов. Дело в том, что в течение последних 2,5 лет Uber брала со своих водителей в Нью-Йорке слишком большую комиссию.

Ранее власти США уже обвиняли Uber в в преувеличении потенциального заработка водителей при приеме их на работу, а также в преуменьшении расходов будущих водителей на покупку или аренду машины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что власти США открыли криминальное расследование против Uber из-за того, что сервис вызова такси использует программы для незаконного сбора и обработки клиентской информации.

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По материалам bloomberg.com