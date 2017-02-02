Вопреки прогнозам: прибыль Facebook выросла

Facebook обнародовал результаты четвертого квартала 2016 года

Прибыль Facebook Inc. превысила ожидания экспертов с Уолл-стрит. Прибыль компании в четвертом квартале 2016 года составила 3,57 млрд долларов. Для сравнения, в аналогичный период 2015 года показатель был на уровне 1,56 млрд долларов.

В ноябре прошлого года в компании заявили, что ожидали менее позитивных результатов, в основном, в связи с лимитом на рекламу — в соцсети ввели лимит на количество рекламных постов на каждого отдельного пользователя. Однако выручка за 4 квартал 2016 года составила 8,81 млрд долларов.

Число ежедневных пользователей социальной сети в прошлом году в среднем составило 1,23 млрд человек. Это на 18% больше, чем в 2015 году. Количество пользователей, заходящих в Facebook хотя бы раз в месяц, составило 1,86 млрд человек, что на 17% больше, чем в предыдущем году.

В четвертом квартале 2016 года выручка от рекламы на мобильных устройствах составила 84% от всей рекламы. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 80%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Facebook Messenger появился бот для управления личными финансами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook запускает денежные переводы в Европе

По материалам nasdaq.com