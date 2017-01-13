Выплаты вкладчикам одного из банков приостановлены

13.01.2017 11:41

Выплаты будут возобновлены в ближайшие несколько дней

Выплаты вкладчикам Банка Михайловский

Выплаты вкладчикам одного из банков приостановлены. Фото: newsmir.info

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вынужден приостановить выплаты вкладчикам Банка Михайловский с целью дополнения Общего реестра вкладчиков. Фонд обещает возобновить выплаты через несколько дней. Об этом сообщают в пресс-службе Фонда.

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В период с 15 июля 2016 года по 1 января 2017 года 24 тыс вкладчиков Банка Михайловский получили компенсации по депозитам на общую сумму 1,65 млрд грн, сообщают в ФГВФЛ.

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Ранее сообщалось о том, сколько вкладчики Платинум Банка получат от Фонда гарантирования.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина

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