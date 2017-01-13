Выплаты вкладчикам одного из банков приостановлены

Выплаты будут возобновлены в ближайшие несколько дней
Фонд гарантирования вкладов физических лиц вынужден приостановить выплаты вкладчикам Банка Михайловский с целью дополнения Общего реестра вкладчиков. Фонд обещает возобновить выплаты через несколько дней. Об этом сообщают в пресс-службе Фонда.
В период с 15 июля 2016 года по 1 января 2017 года 24 тыс вкладчиков Банка Михайловский получили компенсации по депозитам на общую сумму 1,65 млрд грн, сообщают в ФГВФЛ.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, сколько вкладчики Платинум Банка получат от Фонда гарантирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дистанционная кража средств с бесконтактных карт возможна — НБУ