Почтоматы вместо кассы: Walmart развивает новый формат продаж

Крупный американский ритейлер Walmart позволит покупателям забирать свои онлайн-заказы в специальных торговых автоматах в выбранных магазинах

Американская сеть гиппермаркетов Walmart запускает новую услугу для покупателей, которые хотят отовариваться онлайн, но получить свои заказы в магазине. Классический прием «мультиканальных продаж» будет реализован с помощью автоматов Pickup Tower. Они будут располагаться прямо в торговых залах супермаркетов, принимать, хранить и выдавать онлайн-заказы потребителя. Чтобы забрать товар, прийдется потратить всего несколько минут — открыть на своем смартфоне штрих-код и приложить его к сканеру на автомате. Помощь сотрудников Walmart при этом не потребуется. Фактически такой формат получения товара напоминает сервис почтоматов.

Воспользоваться Pickup Tower смогут клиенты, выбирающие при заказе услугу «купи онлайн — забери в магазине». У Walmart есть также работающий по подобному принципу киоск самообслуживания для покупки продуктов питания. Заказав необходимое онлайн, покупатель приходит в киоск, вводит код доступа, а машина выдает заказ. Загрузку продуктов в устройство совершают сотрудники. Свежесть продуктов сохраняют встроенные холодильная и морозильная камеры. В отличие от Pickup Tower, которые находятся внутри магазинов, продуктовый киоск работает круглосуточно.

Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон заявил, что хотя Amazon больше и лучше владеет технологиями, Walmart делает все возможное, чтобы выиграть конкуренцию благодаря новым креативным решениям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что виртуальную реальность будут использовать для обучения сотрудников магазинов. Гигант розничной торговли Walmart при помощи VR будет обучать своих сотрудников менеджменту и обслуживанию клиентов.

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