Western Union продолжает глобальную экспансию

Международная платежная компания Western Union запустила свой новый веб-сайт, позволяющий совершать трансграничные P2P-переводы

Совершать транзакции на сайте wu.com уже могут жители крупных развитых стран, включая США, Канаду и большинство государств Европы. Сайт также доступен в Австралии, Новой Зеландии, Гонконге и ОАЭ.

В дальнейшем Western Union планирует продолжить свою онлайн-экспансию на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне. В конечном итоге компания рассчитывает охватить более 200 стран и территорий.

По данным Всемирного банка, более 75% всех трансграничных P2P-переводов направляются в развивающиеся страны, хотя отправку денег совершают люди из практически всех стран мира.

Сфера денежных онлайн-переводов продолжает стремительное развитие. Ожидается, что в ближайшие годы она станет главной движущей силой общего роста рынка. Получив в 2016 году более 340 млн долларов доходов от westernunion.com, компания продолжает удовлетворять растущий потребительский спрос.

В первом квартале 2017 года более 60% транзакций на wu.com были произведены с мобильных устройств. Такому скачку способствовало недавнее подключение Apple Pay в качестве метода оплаты и запуск бота Western Union для Facebook, благодаря которому пользователи в США могут совершать международные денежные переводы, не выходя из приложения Messenger.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем мобильных P2P-платежей вырастет на 40% к концу 2017 года и будет составлять 540 млрд долл. Такие показатели прогнозируют аналитики Juniper Research.

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По материалам thepaypers.com