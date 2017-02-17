Курс на Запад: Яндекс.Такси заработало еще в одном городе

Рынок современного такси в Украине растет



С сегодняшнего для во Львове заработала еще одна служба такси «со смартфона» — Яндекс.Такси. Возить пассажиров будут 350 машин. Помимо стандартных авто, в таксопарке замечена Tesla Model S. Правда, это временная акция. Успеть прокатиться на дорогом автомобиле нужно до конца февраля.

Тарифы на проезд не будут отличаться от других городов. Подача авто стоит 14 гривен. В эту стоимость уже включены 2 километра пути и 5 минут ожидания пассажира. Последующая тарификация ведется из расчета 5 грн/км. А если клиент собирается за город – 6,5 грн/км.

Расплатиться за проезд в такси можно только наличными. Напомним, возможность оплатить поездку картой пока доступна только жителям Киева, которые первыми протестировали услуги перевозчика.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Вторым городом Украины, где запустился Яндекс.Такси, стал Харьков. С помощью сервиса заказать такси можно через мобильное приложение для iOS и Android или на сайте taxi.yandex.ua.

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По материалам: AIN.UA