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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Курс на Запад: Яндекс.Такси заработало еще в одном городе

17.02.2017 13:20

Рынок современного такси в Украине растет

Яндекс.Такси

Яндекс.Такси Фото: informator.news

С сегодняшнего для во Львове заработала еще одна служба такси «со смартфона» — Яндекс.Такси. Возить пассажиров будут 350 машин. Помимо стандартных авто, в таксопарке замечена Tesla Model S. Правда, это временная акция. Успеть прокатиться на дорогом автомобиле нужно до конца февраля.

Тарифы на проезд не будут отличаться от других городов. Подача авто стоит 14 гривен. В эту стоимость уже включены 2 километра пути и 5 минут ожидания пассажира. Последующая тарификация ведется из расчета 5 грн/км. А если клиент собирается за город – 6,5 грн/км.

Расплатиться за проезд в такси можно только наличными. Напомним, возможность оплатить поездку картой пока доступна только жителям Киева, которые первыми протестировали услуги перевозчика.

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Вторым городом Украины, где запустился Яндекс.Такси, стал Харьков. С помощью сервиса заказать такси можно через мобильное приложение для iOS и Android или на сайте taxi.yandex.ua.

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По материалам: AIN.UA

Рубрики: НовостиУкраинаЯндекс

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