Закон про электронные деньги отклонен: что дальше

Отклонен законопроект №5361-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств»
Проект закона поддержали только 180 народных депутатов. Глава парламента Андрей Парубий предложил отправить законопроект в комитет и доработать при участии Нацбанка. Однако это предложение тоже не поддержало достаточное количество депутатов. Поэтому законопроект был отклонен.
Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЕМА», написал в своем Facebook о том, как участники рынка планируют реагировать на решение парламентариев. Огранизация продолжит выработку совместной позиции с платежной системой Masterсard и Национальным банком Украины. Индустрия готова совместно с профильным департаментом НБУ дать проект на замену.
Ранее законопроект уже рассматривали в парламенте. 14 марта в первом чтении за него проголосовало 209 народных депутатов. Еще 226 нардепов высказались за отправку законопроекта на доработку в Комитет. Сами участники рынка считают, что это было справедливо из-за ряда принципиальных неточностей, которые должны быть исправлены.
Основные цели законопроекта:
- усовершенствование регулирования платежных систем,
- упорядочивание деятельности небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг,
- предоставление небанковским финансовым учреждениям права осуществлять выпуск электронных денег,
- усовершенствование порядка осуществления оверсайта платежных систем,
- приведение национального уголовного законодательства в соответствие с требованиями европейского законодательства.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Законопроект № 5361 «Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно регулирования денежных переводов» был подан в парламент в ноябре 2016 года. Инициаторами выступили члены парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
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