Закон про электронные деньги отклонен: что дальше

Отклонен законопроект №5361-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств»

Проект закона поддержали только 180 народных депутатов. Глава парламента Андрей Парубий предложил отправить законопроект в комитет и доработать при участии Нацбанка. Однако это предложение тоже не поддержало достаточное количество депутатов. Поэтому законопроект был отклонен.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЕМА», написал в своем Facebook о том, как участники рынка планируют реагировать на решение парламентариев. Огранизация продолжит выработку совместной позиции с платежной системой Masterсard и Национальным банком Украины. Индустрия готова совместно с профильным департаментом НБУ дать проект на замену.

Ранее законопроект уже рассматривали в парламенте. 14 марта в первом чтении за него проголосовало 209 народных депутатов. Еще 226 нардепов высказались за отправку законопроекта на доработку в Комитет. Сами участники рынка считают, что это было справедливо из-за ряда принципиальных неточностей, которые должны быть исправлены.

Основные цели законопроекта:

усовершенствование регулирования платежных систем,

упорядочивание деятельности небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг,

предоставление небанковским финансовым учреждениям права осуществлять выпуск электронных денег,

усовершенствование порядка осуществления оверсайта платежных систем,

приведение национального уголовного законодательства в соответствие с требованиями европейского законодательства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Законопроект № 5361 «Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно регулирования денежных переводов» был подан в парламент в ноябре 2016 года. Инициаторами выступили члены парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

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