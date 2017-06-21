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Закон про электронные деньги отклонен: что дальше

21.06.2017 10:08

Отклонен законопроект №5361-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств»

Закон про электронные деньги

Проект закона поддержали только 180 народных депутатов. Глава парламента Андрей Парубий предложил отправить законопроект в комитет и доработать при участии Нацбанка. Однако это предложение тоже не поддержало достаточное количество депутатов. Поэтому законопроект был отклонен.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЕМА», написал в своем Facebook о том, как участники рынка планируют реагировать на решение парламентариев. Огранизация продолжит выработку совместной позиции с платежной системой Masterсard и Национальным банком Украины. Индустрия готова совместно с профильным департаментом НБУ дать проект на замену.

 

Ранее законопроект уже рассматривали в парламенте. 14 марта в первом чтении за него проголосовало 209 народных депутатов. Еще 226 нардепов высказались за отправку законопроекта на доработку в Комитет. Сами участники рынка считают, что это было справедливо из-за ряда принципиальных неточностей, которые должны быть исправлены.

Основные цели законопроекта:

  • усовершенствование регулирования платежных систем,
  • упорядочивание деятельности небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг,
  • предоставление небанковским финансовым учреждениям права осуществлять выпуск электронных денег,
  • усовершенствование порядка осуществления оверсайта платежных систем,
  • приведение национального уголовного законодательства в соответствие с требованиями европейского законодательства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Законопроект № 5361 «Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно регулирования денежных переводов» был подан в парламент в ноябре 2016 года. Инициаторами выступили члены парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

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Рубрики: ЗаконодательствоНовостиУкраина

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