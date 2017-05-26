Запущена глобальная промо-кампания в поддержку наличных

Международная валютная ассоциация (ICA) запустила кампанию «Cash Matters» в поддержку наличных денег

Об этом представители ассоциации сообщили на Валютной конференции в Куала-Лумпуре.

Помимо веб-сайта, для привлечения внимания общественности кампания «Cash Matters» будет активно использовать социальные сети.

Представители ICA также отмечают, что это первая глобальная инициатива в поддержку наличных, и ее охват простирается далеко за пределы индустрии и экспертов. Она направлена на каждого гражданина и инициативу в мире, которые поддерживают мысль о том, что наличные деньги необходимы.

Хотя «Cash Matters» создается как движение, на его сайте будут также публиковаться новости о наличных, статистические данные, официальные документы, факты и цифры для журналистов, центральных банков и экспертов.

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Ранее сообщалось о том, что европейцы упорно отказываются переходить на безналичные платежи. Наличка продолжает быть основным методом платежей в точках продажи в Европе.

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По материалам finextra.com