Запуск Android Pay вскоре состоится еще в одной стране

Платежный сервис Android Pay 31 мая запустится в Канаде

Об этом сообщили источники, имеющие доступ к внутренним документам компании Google.

По их данным, Android Pay будет работать с «основными кредитными и дебетовыми картами в Канаде». Воспользоваться сервисом можно будет «везде, где принимают бесконтактные платежи».

Известно также, что платформа будет работать на всех устройствах, поддерживающих NFC и работающих на базе версий Android KitKat 4.4 и выше.

Информация о том, какие банки станут партнерами Android Pay в Канаде, пока не раскрывается.

Ранее на конференции Google I/O 2017 анонсировали, что в ближайшее время платежный сервис станет доступен в Бразилии, Испании, Тайване, России и Канаде.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Android Pay появился ряд новых функций. Они позволят пользователям сохранять карты лояльности прямо в приложении и использовать технологию Smart Tap, чтобы воспользоваться накопленными баллами лояльности, подведя свой мобильный NFC-девайс к POS-терминалу.

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По материалам mobilesyrup.com