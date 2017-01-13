Что говорят о Bitcoin в узких кругах: отчет с конференции BIP 001

В Киеве прошла блокчейн-конференция для настоящих профи

В Украине в четвертый раз проходит международная конференция BIP 001 (Blockchain Incredible Party). Эксперты из 15 стран – США, Люксембурга, Дании и др. приехали в Киев чтобы обсудить развитие криптотехнологий в мире.

О чем говорили на конференции — читайте в репортаже PaySpace Magazine.

К 2050 году отправить платеж будет так же просто, как написать SMS – таким утверждением начал свой доклад Павел Кравченко, основатель Distributed Lab.

У нас есть 33 года, чтобы добиться такого результата.

Когда Bitcoin только появился – все ожидали, что криптовалюта станет идеальным средством платежа. Но со временем стало ясно, что этого не произойдет. Лишь малая часть биткоин используется для оплаты товаров и услуг. Тогда как большинство сделок – это криптотрейдинг.

Ожидания от блокчейн, по мнению эксперта, тоже завышены – одно из основных преимуществ технологии – безопасность — поставлено под сомнение, ведь блокчейн не защищает от хакеров.

Как же тогда построить бесплатную, контролируемую быструю и безопасную финансовую инфраструктуру?

Один из вариантов — финансовый интернет. Проект, который в том числе пытаются реализовать в Украине.

Один из украинских банков – Alpari — уже начал интегрировать распределенную платформу для работы с электронными деньгами. А разработчики этой системы – Attic Labs — получили одобрение Нацбанка.

К проекту в будущем смогут подключиться и другие банки. В идеале должен быть создан единый протокол для общения между финансовыми институтами. Это позволит снизить совокупные расходы на содержание IT-инфраструктуры и повысить прозрачность банковских операций.

Еще до того, как Центробанки начали одобрять использование технологии блокчейн, финансовые учреждения знакомились с криптовалютами через Bitcoin. Ведущие финучреждения мира признавали его потенциал, но не более.

Сейчас стоит задача в использовании преимуществ валют на блокчейн в регулируемом мире. Подробно об этом рассказал Макс Хогард, СОЕ Coinify.

Тунис и Сенегал первыми выпустили национальную валюту на блокчейн, другие страны в том числе и Украина, тоже рассматривают такую возможность. Но тут не обойтись без препятствий.

Сложности, связанные с регулируемыми криптовалютами:

— какую технологию выбрать – разные Blockchain (Bitcoin, Ripple, Stellar, Ethereum) предназначены для разных целей

— как убедить регуляторов – Центробанки неохотно переходят на новые технологии

— как приспособиться к технологиям – количество денег на блокчейн может быть ограничено

— как защитить покупателей в ситуации когда нет возможности запросить чарджбек

Будут банки выпускать деньги на блокчейн или нет — в любом случае, им нужно быть готовым к тому, что репутация будет постепенно терять свою значимость, а сервисы, которые они предоставляют – наоборот, набирать.

Помимо банков, Bitcoin заинтересовались на бирже. Украинская фондовая биржа первой в мире начнет торговлю фьючерсами на биткоин. Любой желающий сможет заключить контракт сроком на 6 месяцев. Принцип торгов похож на тот, что используется для операций с сырьевыми товарами.

Алексей Сухоруков, член правления УФБ рассказал о сроках запуска этого проекта – как только маркетмэйкеры выйдут на рынок. Предположительно, для полноценного запуска проекта остается несколько недель.

На сцене конференции также обсуждались и другие возможности применения Blockchain – на рынках капитала, в сфере идентификации и государственного управления.

О том, что спикеры и гости обсуждали в кулуарах – надеемся скоро узнать в формате новых интересных проектов.

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