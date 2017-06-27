Украину накрыла массовая кибератака (обновляется)

Прямо сейчас в Украине продолжается масштабная хакерская атака на банки, крупные компании и другие объекты

Атака вирусом-вымогателем началась около 11:30 утра. Вирус PETYA.A распространяется очень быстро и проявляется в отказе работы компьютеров на ОС Windows, зашифровывает все данные и перегружает оборудование. Cryptolocker шифрует все данные на компьютере и требует выкуп в биткоин за ключ дешифрования. Взломать это шифрование невозможно.

На данный момент уже известно, что действию вредоносного ПО подверглись банки ТАСС, Ощадбанк, Пивденный, ОТП, крупные предприятия — Укрпочта, Новая почта, Укрзализныця, аэропорт «Борисполь», Киевский метрополитен, Эпицентр, ДТЭК, Укрэнерго, Киевэнерго, мобильные операторы Lifecell, Киевстар, Vodafone Украина, сеть заправок ТНК, ПCГ «Ковальская», ТРК «Люкс» (24 канал, радио «Люкс» и др.), канал ATR, сайт «Корреспондент», ГП «Антонов», ГП «Документ», Киевводоканал, сайт Львовского горсовета, сайт Кабмина.

В этом обзоре редакция собирает самые актуальные комментарии в сети о развитии ситуации:

«Нова пошта» сообщает о возобновлении работы отделений, сайта компании, личного кабинета и системы API.

Киберполиция рассказывает в Фэйсбук, что делать, чтобы не стать жертвой вируса

Появилась еще одна инструкция о противодействии вирусу.

Первые пользователи начали платить выкуп в Bitcoin — он равен 300 долларам США.

Недоступен сайт Киберполиции

Пресс-служба ПриватБанка сообщает в Фэйсбук, что финучреждение не пострадало от кибератаки

Бывший IT-директор Привата, Дмитрий Дубилет отметил преимущества ОС Linux



Михаил Чобанян, основатель биржи Kuna Exchange, на своей странице в Facebook заявил о готовности внести выкуп за критические государственные компании и ведомства и объявил о создании специального штаба для решения проблемы.

На странице Кабинета Министров в Facebook сообщается о том, какие государственные ведомства пострадали от кибератаки.

В государственном Ощадбанке сообщают об ограничении некоторых функций, в том числе работы с банкоматами.

Из-за ограничения работы Ощадбанка, в Киевском метро перестали принимать к оплате банковские карты. Ведь госбанк обеспечивал прием платежей в этом проекте.

О проблемах в Борисполе сообщил на своей странице Евгений Дыхне, замгавы ведомства.

В Укрпочте также пострадали от вируса. Но продолжают работать, ведь документооборот в компании все еще происходит в бумажной форме.

Нова пошта тоже стала жертвой кибератаки.

Уже появляется первая информация о том, что делать, если ваш компьютер подвергся нападению.

В Администрации президента заверяют, что их системы находятся в безопасности.

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