Как интернет-магазину выбрать службу доставки. Полезные советы

Эксперты логистического рынка рассказали о тонкостях в выборе логистического провайдера

Большинство украинских интернет-магазинов если и не пытались, так хоть раз задумывались о создании собственной службы доставки заказов. Ведь от этого зависит оборот и прибыль компании. Как показывает практика, это направление съедает кучу времени и средств, которые можно с куда большей пользой потратить на развитие и продвижение магазина. Эффективнее всего передать эту «головную боль» на аутсорсинг. Благо, логистика для e-commerce у нас развита неплохо. Но как выбрать для себя курьерскую службу?

За советом, на что нужно обратить внимание при выборе службы доставки, мы обратились к игрокам логистического рынка Украины.

Так, в компании НОВА ПОШТА считают, что начинающему интернет-магазину стоит подумать о собственном небольшом штате курьеров, а вот растущему бизнесу, для которого количество курьерских доставок уже превышает его возможности, надежнее заключить договор с оператором доставки.

В ZAMMLER рассказали об общих параметрах, на которые нужно обратить внимание при выборе службы доставки. Это репутация, уровень клиентского сервиса, география доставки, соотношение цена-качество и др. А также уточнили, почему лучше работать сразу с несколькими операторами.

Так, интернет-магазины, которые используют услугу фулфилмент от ZAMMLER, имеют возможность выбирать несколько служб доставки товаров конечному покупателю. Это позволяет интернет-магазину чувствовать себя уверенней на рынке и не подстраиваться под условия одного подрядчика.

Эксперты компании DELFAST, экологичного сервиса оперативной курьерской доставки на электровелосипедах, рекомендуют при выборе службы доставки обратить внимание на курьеров.

В компании добавили, что служба доставки должна быть гибкой и подстраиваться под требования интернет-магазина, к примеру, предоставлять удобное время забора товара. Обязательно прочитайте отзывы о компании, довольны ли другие магазины данной службой доставки.

И самое главное – время доставки и скорость выполнения заявок. Лучшая курьерская служба – это та, которая доставляет быстро, в удобное для клиента время и всегда вовремя, подытожили в DELFAST.

Очевидно, что выбор курьерской службы требует серьезного подхода. И чтобы не прогадать, интернет-магазинам нужно детально изучить всех игроков рынка, их сильные и слабые стороны. Как раз это можно будет сделать 15 июня в НСК «Олимпийский» на выставке eDelivery Expo 2017: все о доставке и для доставки в e-commerce. Это первое профессиональное событие, целиком посвященное логистике для e-commerce, на котором соберутся все, кто формирует уникальную отрасль доставки для e-commerce: торговые e-commerce проекты, службы доставки, а также сервисные компании, которые создают инфраструктуру и обслуживают рынок логистики.

Для интернет-магазинов eDelivery Expo станет хорошим поводом и возможностью сравнить услуги и ценовую политику логистических и сервисных компаний, пообщаться face to face с экспертами и задать им интересующие вопросы. И что самое главное — узнать о новых возможностях для развития своего бизнеса, наладить деловые отношения и выбрать для себя курьерскую службу.

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