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PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

От маната до рупии: каталог валют стран Азии

10.05.2017 16:21

Знакомы ли вы с валютами азиатских стран?

Обзор валют стран Азии. Фото: Economics Wire

10 мая 1993 года в Кыргызстане была введена собственная национальная валюта — сом. В связи с этим мы сделали для вас обзор всех валют стран Азии. Ведь если с европейскими валютами мы знакомы достаточно хорошо, то о соме, бате и воне знаем не так много.

Азербайджанский манат, Азербайджан

Манат — национальная валюта Азербайджана, равна 100 гяпикам. Код валюты AZN, обозначается символом man., ман.

Азербайджанский манат

Армянский драм, Армения

Армянский драм — национальная валюта Армении. Международный код валюты AMD.

Армянский драм

Афгани, Афганистан

Афгани — национальная валюта Афганистана, теоретически равен 100 пулам. Международный код валюты AFN, обозначается аббревиатурой Af.

Афгани, валюта Афганистана

Бат, Таиланд

Бат — национальная валюта Таиланда, равен 100 сатангам. Был введен в апреле 1928 года. Международный код валюты — THB.

Бат, валюта Таиланда

Бахрейнский динар, Бахрейн

Бахрейнский динар — национальная валюта королевства Бахрейн, содержит 1000 филсов. Международный код валюты BHD, обозначается символом BD. Был введен в октябре 1965 года взамен рупии Персидского залива.

Бахрейнский динар

Вона, Северная Корея

Северокорейская вона — национальная валюта Северной Кореи, равна 100 чонам. Международный валютный код KPW.

Северокорейская вона

Вона, Южная Корея

Южнокорейская вона — национальная валюта Южной Кореи. Международный валютный код — KRW. Номинально 1 вона содержит 100 чонов, однако в связи с инфляцией чоны не используются.

Южнокорейская вона

Вьетнамский донг, Вьетнам

Вьетнамский донг — национальная валюта Вьетнама с мая 1978 года. Международный валютный код — VND, ранее делился на 10 хао или 100 су.

Вьетнамский донг

Гонконгский доллар, Гонконг

Гонконгский доллар — валюта Специального административного района Китайской Народной Республики Гонконг. Международный код валюты HKD, равен 100 центам.

Гонконгский доллар

Дирхам, Объединенные Арабские Эмираты

Дирхам ОАЭ — национальная валюта Объединенных Арабских Эмиратов, которая с момента введения в 1973 году прочно привязана к доллару США. Международный код валюты AED, равняется 100 филсам.

Дирхам ОАЭ

Иена, Япония

Иена — национальная валюта Японии, введена в 1871 году. Наряду с долларом США и евро является резервной валютой мира. Международный валютный код иены — JPY, она обозначается символом ¥

Японская иена

Израильский шекель, Израиль

Шекель — национальная валюта Израиля, введена в сентябре 1985 года. Международный валютный код ILS, состоит из 100 агорот, — это исторически сложившееся название разменной монеты.

Новый израильский шекель

Индийская рупия, Индия

Индийская рупия — национальная валюта республики Индия, содержит 100 пайсов. Международный валютный код INR, условное обозначение — Rs.

Индийская рупия

Индонезийская рупия, Индонезия

Индонезийская рупия — национальная валюта Индонезии. Международный валютный код IDR, обозначается символом Rp. Формально содержит 100 сен. Из-за инфляции разменная монета уже не выпускается.

Индонезийская рупия

Иорданский динар, Иордания

Иорданский динар — национальная валюта Иордана, состоит из 100 пиастров и исторически равен 1000 филсам. Филс — разменная денежная единица, которая используется в арабских странах.

Иорданский динар

Иракский динар, Ирак

Иракский динар — национальная валюта Ирака, содержит 1000 филсов. Международный валютный код IQD, обозначается символом ID. До Первой мировой Ирак был частью Османской империи, соответственно официальной валютой на его территории был османский пиастр.

Иракский динар

Иранский риал, Иран

Риал — национальная валюта Ирана. Международный код валюты – IRR, обозначается символом IR. Теоретически равен 100 динарам, 100 пехлеви или 500 шахи, но из-за обесценивания валюты в последнее время разменная монета практически не используется.

Иранский риал

Йеменский риал, Йемен

Йеменский риал — национальная валюта Йемена, в обращении с 1990 года. Формально содержит 100 филсов, но подобные монеты в обращение не выпускались. Международный код валюты YER, обозначается символом YR.

Йеменский риал

Казахстанский тенге, Казахстан

Казахстанский тенге — национальная валюта Республики Казахстан, введена в 1993 году. Международный валютный код KZT. 1 тенге теоретически равен 100 тиын.

Казахстанский тенге

Катарский риал, Катар

Катарский риал — национальная валюта Эмирата Катар, равен 100 дирхамам. Международный код валюты QAR, обозначается символом — QR, привязан к доллару США. До 1959 года денежной единицей в стране была индийская рупия, затем ее заменила рупия Персидского залива.

Катарский риал

Китайский юань, Китайская Народная Республика

Жэньминьби — национальная валюта Китайской Народной Республики. Китайский юань — базовая платежная единица жэньминьби. Эмиссию осуществляет учрежденный в декабре 1948 года Народный банк Китая.

Китайский юань

Кувейтский динар, Кувейт

Кувейтский динар — национальная валюта Кувейта, равна 1000 филсов. Международный банковский код самой крупной валюты мира KWD, обозначается символом KD. Динар эмирата Кувейт свободно конвертируемая, устойчивая валюта.

Кувейтский динар

Кьят, Мьянма

Кьят — национальная валюта Мьянмы, формально содержит 100 пья. Местные названия — ча или джа. Введен в 1952 году вместо бирманской рупии.

Кьят, валюта Мьянмы

Лаосский кип, Лаос

Лаосский кип — национальная валюта Лаоса, формально равен 100 атам, был введен вместо индокитайского пиастра в 1955 году. Международный валютный код — LAK.

Лаосский кип

Лари, Грузия

Лари — национальная валюта Грузии, содержит 100 тетри. Международный код валюты GEL, обозначается символом Lari, введена в 1995 году.

Лари — национальная валюта Грузии

Ливанский фунт (ливр, лира), Ливанская республика

Ливанский фунт (ливр) — национальная валюта Ливана, используется также название ливанская лира. Международный код валюты LBP, обозначается символом LL. 1 лира равна 100 пиастрам (кирш), в связи с инфляцией это деление отменили.

Ливанский фунт (ливр)

Малазийский ринггит, Малайзия

Малазийский ринггит — национальная валюта Малайзии, состоит из 100 сенов, в обращении с 1967 года. Международный валютный код MYR, обозначается символом MR.

Малазийский ринггит

Монгольский тугрик, Монголия

Монгольский тугрик — национальная валюта республики Монголия, номинально равен 100 мунгу. Международный валютный код MNT.

Монгольский тугрик

Нгултрум, королевство Бутан

Нгултрум или рупия Бутана находится в обращении с 1974 года, содержит 100 четрумов. Международный валютный код BTN.

Нгултрум или рупия Бутана

Непальская рупия, Непал

Непальская рупия — национальная валюта Непала с конца 20 века. До той поры в Непале в ходу были английский фунт и индийская рупия. Международный валютный код NPR.

Непальская рупия

Оманский риал, Оман

Оманский риал — национальная валюта Омана, был введен в 1974 году и равен 1000 байза. Международный код валюты OMR. Оманский риал пришел на смену саидскому риалу.

Оманский риал

Пакистанская рупия, Пакистан

Пакистанская рупия — национальная валюта Пакистана, введена вместо индийской рупии в 1948 году. До 1961 года, когда был осуществлен переход на десятичную денежную систему, пакистанская рупия равнялась 10 аннам, 64 пайсам или 192 паям.

Пакистанская рупия

Патака, Макао

Патака — национальная валюта Макао (Аомынь или Аомэнь), специального административного района Китайской Народной Республики. Международный код валюты MOP. Патака состоит из 100 аво (или 10 хо).

Патака — национальная валюта Макао

Риель, Камбоджа

Риель — национальная валюта Камбоджи, равен 100сенам, введен в обращение в 1955 году. Международный валютный код — KHR.

Риель — национальная валюта Камбоджи

Ринггит Брунея, Бруней-Даруссалам

Ринггит Брунея или брунейский доллар — с 1967 года является национальной валютой султаната Бруней-Даруссалам. Международный валютный код — BND, делится на 100 сенов.

Брунейский доллар

Риял Саудовской Аравии, Саудовская Аравия

Риял (или риал) Саудовской Аравии — национальная валюта Саудовской Аравии, исторически равен 20 курушам (кершам) или 100 халалам. Международный код валюты — SAR.

Риял (риал) Саудовской Аравии

Руфия, Мальдивы

Руфия — национальная валюта Республики Мальдивы, равна 100 лаари. Международный валютный код MVR.

Руфия — валюта Республики Мальдивы

Сингапурский доллар, Сингапур

Сингапурский доллар — национальная валюта Сингапура. Международный код валюты — SGD, равен 100 центов.

Сингапурский доллар

Сирийский фунт, Сирия

Сирийский фунт — национальная валюта Сирийской Арабской республики. Номинально он состоит из 100 кыршей (пиастров), но разменная монета не выпускается. Международный валютный код SYP.

Сирийский фунт

Сом, Кыргызстан

Сом — национальная валюта Кыргызстана, равен ста тыйынам. Международный код валюты KGS. В золотой Орде сомами или сумами называли серебряные слитки весом в 204,8 грамма.

Сом — национальная валюта Кыргызстана

Сомони, Таджикистан

Сомони — национальная валюта Таджикистана, международный валютный код TJS, равна 100 дирамам. Введен в обращение с октября 2000 года, заменив собой таджикский рубль.

Сомони — национальная валюта Таджикистана

Сум, Узбекистан

Сум — национальная валюта Узбекистана, номинально содержит 100 тийинов. Международный валютный код UZS.

Сум — национальная валюта Узбекистана

Така, Бангладеш

Така — национальная валюта Бангладеш, равна 100 пойша. Международный валютный код — BDT.

Така, Бангладеш

Турецкая лира, Турция

Лира — национальная валюта Турции, равна 100 курушей или 4000 пар. Международный код валюты TRY.

Турецкая лира

Туркменский манат, Туркменистан

Манат — национальная валюта Туркменистана, равен 100 тенге, введен в обращение в ноябре 1993года. Манат заменил в обращении рубли. Международный валютный код — ТМТ.

Туркменский манат

Филиппинское песо, Филиппины

Филиппинское песо — национальная валюта Филиппин, равно 100 сентаво (или сентимо). Впервые в обращение песо были выпущены Испано-Филиппинским банком в 1852 году, вытеснив ходившие до этого реалы.

Филиппинское песо

Шри Ланкийская рупия, Шри-Ланка

Шриланкийская рупия — национальная валюта Шри-Ланки, введена в 1871 году, равняется 100 центам. Международный валютный код LKR.

Шриланкийская рупия

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Рубрики: ДеньгиМирОбзорыСтатьи

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