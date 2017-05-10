От маната до рупии: каталог валют стран Азии

Знакомы ли вы с валютами азиатских стран?

10 мая 1993 года в Кыргызстане была введена собственная национальная валюта — сом. В связи с этим мы сделали для вас обзор всех валют стран Азии. Ведь если с европейскими валютами мы знакомы достаточно хорошо, то о соме, бате и воне знаем не так много.

Азербайджанский манат, Азербайджан

Манат — национальная валюта Азербайджана, равна 100 гяпикам. Код валюты AZN, обозначается символом man., ман.

Армянский драм, Армения

Армянский драм — национальная валюта Армении. Международный код валюты AMD.

Афгани, Афганистан

Афгани — национальная валюта Афганистана, теоретически равен 100 пулам. Международный код валюты AFN, обозначается аббревиатурой Af.

Бат, Таиланд

Бат — национальная валюта Таиланда, равен 100 сатангам. Был введен в апреле 1928 года. Международный код валюты — THB.

Бахрейнский динар, Бахрейн

Бахрейнский динар — национальная валюта королевства Бахрейн, содержит 1000 филсов. Международный код валюты BHD, обозначается символом BD. Был введен в октябре 1965 года взамен рупии Персидского залива.

Вона, Северная Корея

Северокорейская вона — национальная валюта Северной Кореи, равна 100 чонам. Международный валютный код KPW.

Вона, Южная Корея

Южнокорейская вона — национальная валюта Южной Кореи. Международный валютный код — KRW. Номинально 1 вона содержит 100 чонов, однако в связи с инфляцией чоны не используются.

Вьетнамский донг, Вьетнам

Вьетнамский донг — национальная валюта Вьетнама с мая 1978 года. Международный валютный код — VND, ранее делился на 10 хао или 100 су.

Гонконгский доллар, Гонконг

Гонконгский доллар — валюта Специального административного района Китайской Народной Республики Гонконг. Международный код валюты HKD, равен 100 центам.

Дирхам, Объединенные Арабские Эмираты

Дирхам ОАЭ — национальная валюта Объединенных Арабских Эмиратов, которая с момента введения в 1973 году прочно привязана к доллару США. Международный код валюты AED, равняется 100 филсам.

Иена, Япония

Иена — национальная валюта Японии, введена в 1871 году. Наряду с долларом США и евро является резервной валютой мира. Международный валютный код иены — JPY, она обозначается символом ¥

Израильский шекель, Израиль

Шекель — национальная валюта Израиля, введена в сентябре 1985 года. Международный валютный код ILS, состоит из 100 агорот, — это исторически сложившееся название разменной монеты.

Индийская рупия, Индия

Индийская рупия — национальная валюта республики Индия, содержит 100 пайсов. Международный валютный код INR, условное обозначение — Rs.

Индонезийская рупия, Индонезия

Индонезийская рупия — национальная валюта Индонезии. Международный валютный код IDR, обозначается символом Rp. Формально содержит 100 сен. Из-за инфляции разменная монета уже не выпускается.

Иорданский динар, Иордания

Иорданский динар — национальная валюта Иордана, состоит из 100 пиастров и исторически равен 1000 филсам. Филс — разменная денежная единица, которая используется в арабских странах.

Иракский динар, Ирак

Иракский динар — национальная валюта Ирака, содержит 1000 филсов. Международный валютный код IQD, обозначается символом ID. До Первой мировой Ирак был частью Османской империи, соответственно официальной валютой на его территории был османский пиастр.

Иранский риал, Иран

Риал — национальная валюта Ирана. Международный код валюты – IRR, обозначается символом IR. Теоретически равен 100 динарам, 100 пехлеви или 500 шахи, но из-за обесценивания валюты в последнее время разменная монета практически не используется.

Йеменский риал, Йемен

Йеменский риал — национальная валюта Йемена, в обращении с 1990 года. Формально содержит 100 филсов, но подобные монеты в обращение не выпускались. Международный код валюты YER, обозначается символом YR.

Казахстанский тенге, Казахстан

Казахстанский тенге — национальная валюта Республики Казахстан, введена в 1993 году. Международный валютный код KZT. 1 тенге теоретически равен 100 тиын.

Катарский риал, Катар

Катарский риал — национальная валюта Эмирата Катар, равен 100 дирхамам. Международный код валюты QAR, обозначается символом — QR, привязан к доллару США. До 1959 года денежной единицей в стране была индийская рупия, затем ее заменила рупия Персидского залива.

Китайский юань, Китайская Народная Республика

Жэньминьби — национальная валюта Китайской Народной Республики. Китайский юань — базовая платежная единица жэньминьби. Эмиссию осуществляет учрежденный в декабре 1948 года Народный банк Китая.

Кувейтский динар, Кувейт

Кувейтский динар — национальная валюта Кувейта, равна 1000 филсов. Международный банковский код самой крупной валюты мира KWD, обозначается символом KD. Динар эмирата Кувейт свободно конвертируемая, устойчивая валюта.

Кьят, Мьянма

Кьят — национальная валюта Мьянмы, формально содержит 100 пья. Местные названия — ча или джа. Введен в 1952 году вместо бирманской рупии.

Лаосский кип, Лаос

Лаосский кип — национальная валюта Лаоса, формально равен 100 атам, был введен вместо индокитайского пиастра в 1955 году. Международный валютный код — LAK.

Лари, Грузия

Лари — национальная валюта Грузии, содержит 100 тетри. Международный код валюты GEL, обозначается символом Lari, введена в 1995 году.

Ливанский фунт (ливр, лира), Ливанская республика

Ливанский фунт (ливр) — национальная валюта Ливана, используется также название ливанская лира. Международный код валюты LBP, обозначается символом LL. 1 лира равна 100 пиастрам (кирш), в связи с инфляцией это деление отменили.

Малазийский ринггит, Малайзия

Малазийский ринггит — национальная валюта Малайзии, состоит из 100 сенов, в обращении с 1967 года. Международный валютный код MYR, обозначается символом MR.

Монгольский тугрик, Монголия

Монгольский тугрик — национальная валюта республики Монголия, номинально равен 100 мунгу. Международный валютный код MNT.

Нгултрум, королевство Бутан

Нгултрум или рупия Бутана находится в обращении с 1974 года, содержит 100 четрумов. Международный валютный код BTN.

Непальская рупия, Непал

Непальская рупия — национальная валюта Непала с конца 20 века. До той поры в Непале в ходу были английский фунт и индийская рупия. Международный валютный код NPR.

Оманский риал, Оман

Оманский риал — национальная валюта Омана, был введен в 1974 году и равен 1000 байза. Международный код валюты OMR. Оманский риал пришел на смену саидскому риалу.

Пакистанская рупия, Пакистан

Пакистанская рупия — национальная валюта Пакистана, введена вместо индийской рупии в 1948 году. До 1961 года, когда был осуществлен переход на десятичную денежную систему, пакистанская рупия равнялась 10 аннам, 64 пайсам или 192 паям.

Патака, Макао

Патака — национальная валюта Макао (Аомынь или Аомэнь), специального административного района Китайской Народной Республики. Международный код валюты MOP. Патака состоит из 100 аво (или 10 хо).

Риель, Камбоджа

Риель — национальная валюта Камбоджи, равен 100сенам, введен в обращение в 1955 году. Международный валютный код — KHR.

Ринггит Брунея, Бруней-Даруссалам

Ринггит Брунея или брунейский доллар — с 1967 года является национальной валютой султаната Бруней-Даруссалам. Международный валютный код — BND, делится на 100 сенов.

Риял Саудовской Аравии, Саудовская Аравия

Риял (или риал) Саудовской Аравии — национальная валюта Саудовской Аравии, исторически равен 20 курушам (кершам) или 100 халалам. Международный код валюты — SAR.

Руфия, Мальдивы

Руфия — национальная валюта Республики Мальдивы, равна 100 лаари. Международный валютный код MVR.

Сингапурский доллар, Сингапур

Сингапурский доллар — национальная валюта Сингапура. Международный код валюты — SGD, равен 100 центов.

Сирийский фунт, Сирия

Сирийский фунт — национальная валюта Сирийской Арабской республики. Номинально он состоит из 100 кыршей (пиастров), но разменная монета не выпускается. Международный валютный код SYP.

Сом, Кыргызстан

Сом — национальная валюта Кыргызстана, равен ста тыйынам. Международный код валюты KGS. В золотой Орде сомами или сумами называли серебряные слитки весом в 204,8 грамма.

Сомони, Таджикистан

Сомони — национальная валюта Таджикистана, международный валютный код TJS, равна 100 дирамам. Введен в обращение с октября 2000 года, заменив собой таджикский рубль.

Сум, Узбекистан

Сум — национальная валюта Узбекистана, номинально содержит 100 тийинов. Международный валютный код UZS.

Така, Бангладеш

Така — национальная валюта Бангладеш, равна 100 пойша. Международный валютный код — BDT.

Турецкая лира, Турция

Лира — национальная валюта Турции, равна 100 курушей или 4000 пар. Международный код валюты TRY.

Туркменский манат, Туркменистан

Манат — национальная валюта Туркменистана, равен 100 тенге, введен в обращение в ноябре 1993года. Манат заменил в обращении рубли. Международный валютный код — ТМТ.

Филиппинское песо, Филиппины

Филиппинское песо — национальная валюта Филиппин, равно 100 сентаво (или сентимо). Впервые в обращение песо были выпущены Испано-Филиппинским банком в 1852 году, вытеснив ходившие до этого реалы.

Шри Ланкийская рупия, Шри-Ланка

Шриланкийская рупия — национальная валюта Шри-Ланки, введена в 1871 году, равняется 100 центам. Международный валютный код LKR.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Великолепная шестерка: как выглядят самые известные банкноты мира