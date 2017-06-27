Перспективы финансовых сервисов на рынке e-commerce Украины

В рамах конференции eDelivery Expo, посвященной сервисам доставки для электронной коммерции в Украине, эксперты обсудили, как развиваются сервисы финансовых операций

Дмитрий Зарахович, управляющий партнер компании UAPAY & Softinvest, поделился инновационной услугой «Безопасная сделка». Цель услуги – повышать показатели продаж за счет повышения финансовой безопасности. Даная услуга функционирует на платформе бесплатных объявлений OLX . Компания UAPAY обслуживает платежи, проверяя данные каждой стороны сделки. При оплате пользователем покупки таким способом, сумма платежа резервируется на карте и списывается в пользу продавца только при просмотре и подтверждении получения товара покупателем. Данная услуга снижает уровень отказов из-за недоверия к продавцу и соответственно повышает количество успешных сделок на платформе объявлений.

Так, услугой «Безопасная сделка» уже воспользовалось более 30 тыс. пользователей, было размещено примерно 140 тыс. объявлений, с которых лишь 1,9% товаров не подошло покупателям. Главное преимущество услуги в том, что стороны сделки не передают друг другу свою финансовую информацию.

Максим Бабурин, руководитель маркетинга компании по финансовым решениям в логистике Fondy, говоря о мобильности проведения операций, заявил, что сегодня покупатели и торговцы требуют больше скорости платежей, выплат и взаиморасчётов. При этом компания наблюдает рост лояльности пользователей и становление всё большой взаимосвязанности платежей. Также компания рассказала о решении одной из самых частых финансовых проблем в интернет-магазинах – возврате средств по cash on delivery.

Сервис Fondy устанавливает с интернет-магазином систему быстрого возврата денег. В случае отказа от товара, интернет-магазин передает в Fondy нужную сумму, которую клиент получает на карту онлайн в течение дня, не ожидая целую неделю или дольше.

Оксана Ферчук, руководитель сервиса обмена электронными документами для компаний и предпринимателей «Вчасно», подчеркнула, что бизнесу интересен переход на электронные документы, потому что он позволяет экономить затраты на документооборот до 80%, ускоряет все финансовые процессы и повышает надёжность и безопасность работы с документами. Более того, законодательство позволяет работать с документами в электронном виде. Вся первичная документация может вестись в электронном виде.

Андрей Барышполь, руководитель департамента площадки государственных и комерческих торгов zakupki.рrom.ua, подчеркнул три главных принципа системы: открытость для поставщиков, заказчиков и данных. Также было сказано, что для заказчика проведение закупок в системе бесплатное, так как за участие в тендерах платят поставщики. Более того система позволяет сэкономить бюджет за счет выбора экономически выгодного поставщика при каждой закупке. Стоимость участия для поставщиков в закупках на всех площадках одинакова, по тарифам в зависимости от бюджета тендера.

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