ТОП-5 новостей недели: Биткоин дороже золота и чат-бот в КГГА

PaySpace Magazine предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

Платить картой повсюду

Через пять лет терминалы будут повсюду. К 2022 объем глобального рынка вырастет в два раза — до $98,27 млрд. Наиболее активно POS-терминалы будут появляться в торговле.

Биткоин дороже золота

Впервые за всю историю существования Bitcoin, его стоимость превысила цену золота. В четверг, 2 марта 1BTC стоил 1,238.11 доллара. А унция золота — 1,237.73. Цена биткоина стабильно держится выше отметки 1 тыс долларов уже на протяжении нескольких недель.

Карта или SIM-карта?

Количество пользователей мобильных денег достигло полмиллиарда. В развивающихся странах принято расплачиваться со счета мобильного оператора, а банковские сервисы слабо распространены. Сейчас в 92 странах работают 277 сервисов мобильных денег

Эра чат-ботов

Оплата с мобильного – уже не самый инновационный способ расчетов. На этой неделе Киевская городская государственная администрация запустила чат-бота для оплаты коммунальных через Facebook. Чтобы заплатить за свет, достаточно просто написать роботу в мессенджере.

Модные бренды онлайн

Крупный польский ритейл-оператор LPP Group, который управляет модными брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другими, в текущем году запускает онлайн-продажи всех своих брендов в Украине.

На прошлой неделе мы обсуждали мобильный кошелек Ощада и Bitcoin в Цитрусе. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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