ТОП-5 новостей недели: мобильный кошелек Ощада и Bitcoin в Цитрусе

PaySpace Magazine предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

Мобильные платежи приходят в Украину

На это неделе Ощадбанк запустил мобильный кошелек «Ощад PAY». Им можно расплатиться на кассе супермаркета, если ваш телефон поддерживает NFC. Воспользоваться новым приложением смогут только владельцы платежных карт Ощадбанка.

Второе пришествие Bitcoin

Курс биткоина обновил исторический ценовой рекорд. 24 февраля стоимость криптовалюты выросла до 1,205 долларов за одну монету. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован три года назад. В ноябре 2013 года одит биткоин стоил 1,165 долларов.

Украинский интернет-магазин принимает криптовалюту

Украинский интернет-магазин начал принимать к оплате биткон. Теперь расплатиться за продукцию в Цитрусе можно из своего биткоин-кошелька в личном кабинете на сайте ритейлера.

Оплачиваем коммуналку QR-кодом

На этом инновации в платежах не заканчиваются. Коммунальные платежи можно будет оплатить мгновенно с помощью QR-кода в нескольких городах Украины. Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо скачать на смартфон мобильное приложение Privat24.

Переводы из России могут усложниться

В РФ приняли законопроект о запрете денежных переводов в Украину. Пока документ принят только в первом чтении. Если депутаты проголосуют за него еще раз – перевести деньги между двумя странами станет еще сложнее. Потому что к запрещенным российским системам перевода добавятся иностранные.

На прошлой неделе мы обсуждали Приват24 на госслужбе и амбиции Укрпочты. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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