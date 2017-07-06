Впереди планеты всей: ТОП-10 крупнейших банков мира

Рейтинг крупнейших банков мира по размеру активов

Крупнейшие банки мира расположены в Китае. Это неудивительно, учитывая, что китайская экономика продолжает расти со скоростью, примерно в три раза превышающей темпы роста крупнейшей в мире экономики США. Представляем вам ТОП-10 крупнейших банков мира по размеру активов.

1. Industrial & Commercial Bank of China (Промышленно-торговый банк Китая). Банк является крупнейшим в мире. Стоимость его активов составляет $3,62 трлн. Также банк является четвертым в мире по объему выручки — $134,8 млрд.

2. China Construction Bank Corp. Стоимость активов второго крупнейшего банка в мире составляет $2,94 трлн. Банк имеет 13 629 филиалов внутри страны, а также филиалы в Нью-Йорке, Сеуле, Сингапуре, Токио, Мельбурне, Сиднее, Барселоне, Франкфурте, Люксембурге, Гонконге, Йоханнесбурге и Окленде.

3. Agricultural Bank of China (Сельскохозяйственный банк Китая). Еще один китайский банк в рейтинге. Стоимость активов составляет $2,82 трлн. Компания насчитывает 320 миллионов розничных клиентов, 2,7 миллиона корпоративных клиентов и почти 24 000 отделений.

4. Bank of China (Банк Китая). Стоимость активов компании составляет $2,63 трлн. Банк был основан в 1912 году и является самым старым банком в материковом Китае.

5. HSBC Holdings. Это крупнейший банк Великобритании, стоимость его активов оценивается в $2,57 трлн. Британский банк имеет офисы в 80 странах и по всей Великобритании.

6. Финансовая группа Mitsubishi UFJ. Банк является второй по величине публичной компанией в Японии, а стоимость активов составляет $2,46 трлн. Компания была сформирована 1 октября 2005 года путем слияния токийской Mitsubishi Tokyo Financial Group и UFJ Holdings в Осаке.

7. J.P. Morgan Chase & Co. Шестой крупнейший банк в мире и самый крупный в США. Стоимость активов этого многонационального банка со штаб-квартирой в Нью-Йорке составляет $2,45 трлн. Chase имеет более 5100 филиалов и работает более чем в 100 странах.

8. BNP Paribas. Штаб-квартира компании находится в Париже, а также банк имеет представительства в 75 странах по всему миру. Стоимость активов составляет $2,4 трлн. В 2016 году банк занимал второе место по размеру активов среди банков Еврозоны.

9. Bank of America. Стоимость активов составляет $2,15 трлн. Компания фокусируется на розничном банковском обслуживании и имеет около 5 000 торговых точек. Банк предлагает личный и бизнес-банкинг, а также инвестиционные услуги.

10. Credit Agricole Group. Французский банковский гигант замыкает десятку крупнейших банков в мире. Размер активов составляет $1,91 трлн. Компания была основана в 1894 году и имеет штаб-квартиру в Монруже, Франция. Forbes называет Credit Agricole Group одной из 20 наиболее устойчивых компаний в мире.

Несмотря на то, что стоимость активов — это всего лишь один из показателей работы банка, из данного рейтинга видно, что китайские банки растут достаточно быстрыми темпами. По прогнозам экспертов, рост будет продолжаться, что делает китайские банки хорошим инвестиционным вариантом в долгосрочной перспективе.

По материалам Forbes

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