ТЕСТ: Тарас Шевченко на украинских гривнах

Сегодня исполняется 203 года со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко

Имя Тараса Григорьевича Шевченко фигурирует в названиях улиц, зданий, населенных пунктов и географических объектов. Про него снимают кино и устраивают конкурсы двойников. А школьная программа ежегодно напоминает юным украинцам о вкладе ТГШ в украинскую литературу.

Культ Шевченко не мог не затронуть деньги — миллионы украинцев носят в кошельках его портрет. Но кто знает, что нарисовано на купюрах c Кобзарем? Редакция PaySpace Magazine предлагает проверить свои знания в тесте.

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