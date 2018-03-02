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Alibaba
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Alibaba
02.03.2018
В Alibaba будут отслеживать доставку товаров с помощью blockchain
27.02.2018
Два крупных игрока e-commerce ведут борьбу с Alibaba
22.02.2018
Китай обновил рекорд по объему мобильных платежей
20.02.2018
Alibaba и Tencent борются за первенство в ритейле и мобильных платежах
12.02.2018
Alibaba вложит еще $1 млрд в развитие своего бизнеса офлайн
08.02.2018
В магазинах Apple внедрили еще один метод оплаты
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
05.02.2018
Alibaba инвестирует миллионы в зарубежный рынок
01.02.2018
Taobao для пенсионеров: площадка Alibaba станет удобнее для пожилых покупателей
26.01.2018
Экспансия Alipay: китайский кошелек заработал в еще одной стране
25.01.2018
Рыночная стоимость Alibaba перешагнула новую отметку
20.01.2018
Магазин будущего: 8 мест для шопинга без касс и продавцов
15.01.2018
Искусственный интеллект от Alibaba победил человека в одном из тестов
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
10.01.2018
Alibaba и MediaTek работают над решением для умных домов и интернета вещей
10.01.2018
Alibaba выведет свое финансовое подразделение на IPO
05.01.2018
Названа лучшая компания для долгосрочных инвестиций
04.01.2018
Онлайн-платежи за парковку и бензин: Alibaba и Honda разработают совместное решение
03.01.2018
Китай движется к безналичному обществу: Alipay отчиталась за 2017 год
03.01.2018
Правительство США запретило Alibaba купить MoneyGram
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