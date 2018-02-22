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и билеты на мероприятия, бесплатно!
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Alipay
22.02.2018
Китай обновил рекорд по объему мобильных платежей
08.02.2018
В магазинах Apple внедрили еще один метод оплаты
04.02.2018
Туристы из Китая совершили первую поездку в Европу без наличных (фотогалерея)
26.01.2018
Экспансия Alipay: китайский кошелек заработал в еще одной стране
19.01.2018
Едь сейчас — плати потом: в метро Шанхая новый формат оплаты проезда
03.01.2018
Китай движется к безналичному обществу: Alipay отчиталась за 2017 год
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
12.12.2017
Китайский UnionPay запускает мобильный кошелек
15.11.2017
В День холостяка китайцы осуществили 1,5 млрд покупок через Alipay
23.10.2017
Alipay в США: платежная платформа заключила сделку с крупным банком
29.09.2017
Alipay продвигает свою платформу cмарт-туризма
28.09.2017
Alipay расширяется: платежный сервис запустится еще в одной стране
05.09.2017
Финансовое подразделение Alibaba улучшит коммуникацию между компаниями и клиентами
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
01.09.2017
Alipay внедрил технологию распознавания лиц для платежей
31.08.2017
Китайским кошельком Alipay можно будет пользоваться в еще одной стране
17.08.2017
Китайский сервис Alipay выйдет на новый рынок в 2018 году
14.08.2017
Китайский Alipay продолжает завоевывать европейский рынок
11.08.2017
Крупные банки боятся конкуренции китайских финтех-гигантов
10.08.2017
Китайский центробанк усложнит жизнь провайдеров онлайн-платежей
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