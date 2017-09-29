Что происходит с гривной: графики и комментарии за неделю

На этой неделе стоимость национальной валюты по отношению к доллару США снижалась. С чем это связано — читайте далее

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменялся курс гривны на протяжении недели, чем падение национальной валюты объясняли чиновники, и что прогнозировали на будущее.

На следующем графике представлена динамика курса гривны по отношению к доллару США (за $100)

В НБУ объяснили, чем вызвано ослабление гривны. По словам замглавы НБУ Олега Чурия, падение гривны не связано со смещением графика получения финансирования по программе МВФ. По мнению чиновника, на рынок влияют другие факторы — объемы поступлений от экспорта, а также психологические факторы.

Несмотря на падение по отношению к доллару США, гривна на протяжении недели (за исключением пятницы) укреплялась по отношению к евро. Однако это связано с ослаблением европейской валюты по отношению к доллару США. Эту тенденцию аналитики связывают с выборами в Германии, которые состоялись на прошлых выходных.

На следующем графике представлена динамика курса гривны по отношению к валюте Еврозоны (за 100 евро).

Что касается прогнозов курсов курса гривны на 2018 год, политики не видят причин для дестабилизации. Так, премьер-министр Украины, Владимир Гройсман на этой неделе заявил, что национальная валюта в следующем году падать не должна. И прокомментировал заложенный в бюджет курс национальной валюты (29,3 грн/доллар).

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