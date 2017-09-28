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В НБУ объяснили, чем вызвано ослабление гривны

28.09.2017 10:58

Спекуляции в СМИ заметно влияют на настроения населения относительно национальной валюты

В НБУ объяснили, чем вызвано ослабление гривны. Фото: alamy.de

Смещение графика получения финансирования по программе МВФ в настоящее время никоим образом не влияет на валютный рынок. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий во время совещания с топ-менеджерами крупнейших банков Украины.

По его словам, на рынок влияют другие факторы — объемы поступлений от экспорта, а также психологические факторы.

В то же время, Чурий подтвердил намерения нацбанка продолжить постепенную валютную либерализацию.

Национальный банк пока завершает доработку предложений и замечаний по законодательным изменениям, необходимых для перехода к либеральной модели валютного регулирования, полученных от бизнеса, банков и экспертного сообщества во время публичных обсуждений.

По словам Чурия, в ближайшее время будет представлен доработанный проект Закона «О валюте».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ планирует запустить кредитный реестр уже в октябре. Доступ к реестру получат все банки.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина
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