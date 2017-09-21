Что нужно для успешной работы банковской системы — НБУ

Замглавы нацбанка назвала условия, необходимые для дальнейшей успешной работы банковской системы Украины

Банковская система Украины на сегодня очищена, докапитализирована, ликвидна и готова кредитовать и развивать экономику, но для ее дальнейшей успешной работы требуются реформы в других секторах. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова на Ukrainian financial forum 2017 в Одессе.

По ее словам, речь идет о проведении пенсионной и судебной реформ, а также о принятии парламентом ряда законопроектов для финансового сектора, включая защиту прав потребителей и защиту кредиторов.

Катерина Рожкова также отметила, что старая система демонстрирует чрезвычайное сопротивление этим реформам. Но в НБУ уверены, что все необходимое будет сделано.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ запускает проект по развитию FinTech в Украине. Национальный банк Украины готовит к запуску проект, который будет содействовать развитию финансовых технологий в стране.

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По материалам finclub.net