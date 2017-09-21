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НБУ запускает проект по развитию FinTech в Украине

21.09.2017 14:24

Национальный банк Украины готовит к запуску проект, который будет содействовать развитию финансовых технологий в стране

Решение регулятора обусловлено ростом спроса на такие услуги со стороны потребителей, а также появлением отечественных стартапов, которые разрабатывают проекты в этой отрасли. Запуск проекта «Содействие развитию FinTech в Украине» 19 сентября анонсировал директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин.

Как оценивают состояние рынка финтех-услуг эксперты НБУ:

  • рынок Fintech в Украине на начальной стадии развития: он пока сконцентрирован только на сфере цифровых платежей
  • основными инвесторами, готовыми вкладывать деньги в развитие Fintech, остаются банки. А банки переживают сложный период и не склонны много тратить на совершенствование своих технологий
  • растет количество украинских стартапов, которые заявляют о себе чуть ли не каждый месяц
  • нет понимания всего объема рынка финтех в Украине, не понятно, какие туда уходят инвестиции, сколько всего Fintech-компаний и какие у них есть идеи и планы

Оценкой состояния рынка Fintech и разработкой мер поддерживающих финтех-инициативы займутся специалисты НБУ в ближайшее время.

Приоритетными направлениями развития станут:

  • цифровой банкинг
  • электронные платежи
  • диджитал кредитование (Р2Р, B2P и кредитование финансовых компаний)
  • страхование (автострахование, туристическое страхование)

Основные проблемы украинских финтех-стартапов:

  • большинство городских и сельских администраций попросту не готовы к финтех. Местные предприниматели и торговые сети часто так же закрыты для подобных инициатив. Поэтому идею можно реализовать только в «узком кругу», например, в одной компании, в одном городе
  • большинство новаторских идей создается с расчетом на зарубежный рынок — инвестора легче найти за рубежом
  • отсутсвие начального капитала для воплощения идей

Преграды на пути развития Fintech в Украине были озвучены в ходе презентации программы Fintech Master (реализуется при поддержке Mastercard и НБУ) в начале сентября. Программа предусматривает развитие и поддержку лучших финтех-решений в Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Нацбанк займется повышением финансовой грамотности в регионах. С 20 сентября в Одессе пройдет серия мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — В Украине стартует программа для стартапов Fintech Master при поддержке Mastercard и НБУ

Рубрики: FinTechНовостиУкраина
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