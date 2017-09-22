НБУ планирует запустить кредитный реестр уже в октябре

Доступ к реестру получат все банки

Национальный банк Украины уже в следующем месяце планирует запустить кредитный реестр (реестр плохих заемщиков). Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе ежегодного Украинского финансового форума.

По ее словам, доступ к реестру получат все банки.

Кредитный реестр НБУ должен выступать своеобразным бюро кредитных историй для юрлиц, содержащим информацию о текущем размере их задолженности перед банками, полноте и своевременности выполнения обязательств перед кредиторами в различных банковских учреждениях.

Напомним, с сентября этого года вступило в действие постановление НБУ №42, которое предусматривает изменения в положении об осуществлении банками финансового мониторинга. Отныне банки обязаны, кроме первичной процедуры идентификации, проверки паспорта и идентификационного кода, к которым все привыкли, требовать также документальное подтверждение источников происхождения средств клиентов.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Что нужно для успешной работы банковской системы — НБУ

По материалам «Минфин»