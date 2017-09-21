Что такое «Технологии быстрой отдачи» и как их применять в e-commerce

Как быстро запустить и вывести проект на коммерческую основу?

Для любого бизнеса, особенно в сфере e-commerce, важно как можно скорее найти свою целевую аудиторию, расширить клиентскую базу, добиться лояльности к бренду и его узнаваемости, быть на слуху в социальных сетях и в офлайне и, конечно же, начать зарабатывать не через полгода, а, в идеале, уже через недельку-другую. Если раньше это были лишь наивные мечты, то сегодня это стало реальностью с помощью технологий быстрой отдачи. Как это работает, разберем на примере украинских кейсов.

Итак, технологии быстрой отдачи – это тренды, сервисы и инструменты, которые позволяют быстро запустить, протестировать, и вывести проект на коммерческую основу. Это и чат-боты, и нейронные сети, и мессенджеры, и специальный видеоконтент, а также продукты искусственного интеллекта.

Мы используем искусственный интеллект (AI) для создания видеобаннеров. Наш искусственный AI просматривает тысячи часов видео, кадр за кадром, и выбирает лучшие сцены с использованием товара. Алгоритм предсказывает моменты с самым высоким CTR и создает баннеры с ними

По его словам, эффективность данного сервиса выражается в росте продаж ритейлеров через увеличение количества кликов (CTR) за счет баннеров, которые показывают покупателю, как правильно использовать товар, а не какие-то непонятные и скучные картинки.

Сейчас появилась возможность, создавать эмоциональные видеоролики в масштабах для каждого товара. Для этого доступны необходимые вычислительные ресурсы и технологии для обработки видео: deep learning, нейронные сети, вычисления на видеокартах, отметил Олег.

Инна Бачурина, арт-директор Rechi.Ua, для быстрой отдачи использует нестандартные форматы контента: интерактивные сториз в Instagram или синемаграммы в Facebook.

Ключевыми рыночными трендами сегодня, по ее мнению, являются: снижение органических охватов по всем социальным сетям, повышение цены лида и алгоритмическая выдача в Instagram.

Наша новация – чат-бот в интерактивном развлекательном формате. Это новый продукт на украинском рынке, так как успешные кейсы их реализации пока единичны

По его словам, эффективность такого сервиса быстрой отдачи выражается в количестве привлеченных пользователей. «За время проекта охвачено более 1,2 миллиона пользователей, более 20 тыс. привлеченных в мессенджер, почти 4,5 тысячи пользователей, которые ответили более чем на 1 вопрос, более 120 тысяч полученных ответов и среднее число в 27,1 ответов на одного пользователя, которое показывает интерес к диалогу с чат-ботом», – приводит статистику Иван Кучеренко.

Чтобы потребитель был счастлив, мы, совместно с компанией Team301, занимающейся разработкой и сопровождением виртуальных собеседников (ботов) на базе популярных мессенджеров, создали чат-бот на базе Facebook Messenger, который позволяет клиенту общаться в едином удобном для него интерфейсе мессенджера, а также задействовали таргетированную рекламу в Facebook, нацеленную на старт диалога в мессенджере для привлечения новых клиентов, добавил Иван.

В свою очередь Ярослав Ведмидь, CEO Postmen, рекомендует обратить внимание владельцев интернет-магазинов на такой инструмент быстрой отдачи как онлайн видео, которое, по его мнению, является наиболее эффективным способом продвижения и рекламы онлайн.

Онлайн видео и новые рекламные инструменты отличаются от традиционных и поэтому старые приемы рекламщиков не работают. Что же работает, как снимать, когда выводить в онлайн и как увеличивать эффективность видео я расскажу в своей презентации на E-Congress 2017 Как выражается эффективность нашего сервиса? Мы соединяем медиа-показатели с конверсиями – продажами и лидами (контактами). Главный показатель (ROI) – возврат на медиа – инвестиции. Важно, чтобы реклама и промо-видео не просто собирали лайки и шеры, а приносили продажи, подчеркивает CEO Postmen.

По его словам, социальные сети и онлайн-видео – это зона формирования трендов, мемов и новостей. «Способность действовать быстро, в резонансе с аудиторией, строить аутентичные бренды и производить честную рекламу – новые требования и стандарты рекламной индустрии», — подытожил Ярослав.

Не успевая охватывать все каналы продаж и коммуникаций, предпринимателям приходится концентрироваться на 1-2 инструментах. Из-за этого неохваченными остаются 60-80% потенциального рынка. Ключ к решению этой проблемы лежит в инструментарии, который сосредотачивает бизнес-инструменты и коммуникации. Инструменты для торговли, социальных коммуникаций, электронного документооборота и элементы социальной сети мы упаковали в единую бизнес-промоушн платформу. Кроме максимальной концентрации на делах, это реально упрощает поиск бизнес-партнеров и формирует новую платформу для онлайн-промоушна

По ее словам, эффективность сервиса выражается в предоставлении доступа к бета-версии продукта ограниченному кругу компаний среднего бизнеса. «Отзывы превзошли наши ожидания. Компании-поставщики даже открыли для себя новые каналы, хотя это и не стояло главной задачей при создании продукта».

Очевидно, что технологии быстрой отдачи становятся незаменимыми для предпринимателей и игроков в сфере электронной коммерции, которые ищут эффективные методы привлечения новых клиентов и увеличения продаж. Более того, новому направлению в e-commerce посвящен отдельный информационный блок на E-CONGRESS 2017, в котором спикеры расскажут о must-have стратегиях и технологиях присутствия бренда в соцсетях, о том, что такое интернет-магазин без магазина, как правильно работать с репутацией, о чат-ботах в доставке, платежах и клиентском сервисе и многом другом, что необходимо знать о технологиях быстрой отдачи.

Модератор информационного блока «Технологии быстрой отдачи» – Лилия Горелая, со-основатель и управляющий партнер «MindsetPM» Management School, эксперт в сфере интегрированных маркетинговых коммуникаций, продюсер интеллектуальных проектов.

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