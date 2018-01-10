Цифровые финансы: 15 новых руководящих должностей в банке

Новые должности в банке, которые появились в результате диджитализации

На протяжении десятилетий количество руководящих позиций в банке можно было сосчитать на пальцах одной руки. Во главе финучреждения были генеральный директор, главный операционный директор и финансовый директор.

Реже в банке можно было встретить генерального директора розничного бизнеса, департамента рисков, кредитного или маркетингового отделов. Однако до сих пор можно было по крайней мере предположить, чем занимаются все эти специалисты. Но с появлением вакансии директора по счастью (!) это стало не так очевидно.

Предлагаем список, составленный The Financial Brand, самых современных руководящих должностей в банках по всему миру:

Директор по цифровым технологиям

Директор по взаимодействиям

Директор по трансформации

Деректор по инновациям

Директор по работе с данными

Главный аналитик

Директор по вопросам культуры

Директор по стратегическим вопросам

Директор по вовлеченности

Директор по технологиям

Директор по дизайну

Директор по росту

Директор по персоналу

Директор по работе с клиентами

Директор по развитию бренда

Должностные обязанности некоторых «новых» директоров часто совпадают. Разберемся, что входит в обязанности основных профессий.

Директор по цифровым технологиям. Двигатель прогресса в банке. Специалист в этой отрасли отвечает за цифровую трансформацию финучреждения, новые направления деятельности.

Директор по взаимодействиям. Требования поотребителей сильно изменились за последние 10 лет. Apple, Amazon и Google выработали у людей привычку к удобству, простоте и скорости, которые предлагают далеко не все банки. Поэтому им нужен специалист, который будет отвечать за взаимодействие с клиентами, создаст тот финансовый опыт, который современный человек хотел бы получить в банке.

Главный аналитик. Финансовое учреждение не сможет сформулировать целостное представление о клиенте или разработать новую услугу, не имея представления о том, кто ей будет пользоваться. Для этого нужны специалисты, которые поработают над стратегией анализа больших данных (Big Data).

Директор по инновациям. Будем честны. Большинство финансовых учреждений редко придумывают новые продукты, новые инструменты или любые новые идеи. Ведь их бизнес-модели зависят от минимизации рисков. Главный специалист по инновациям должен помочь людям во всей организации генерировать идеи, а также анализировать тенденции, искать новые возможности на рынке.

Почему появились новые должности и чем они полезны банку?

По словам Стивена Макконнелла, эксперта в области рекрутинга, корпоративная структура эпохи 1950-х годов, которая хорошо работала в течение стольких лет, слишком жесткая для современного делового мира.

Салли Дрекслер, специалист по найму цифровых специалистов, отметила, что новые вакансии в банкинге — это способ обозначить стратегические приоритеты банков.

Новые должности показывают, считается ли то или иное направление деятельности приоритетным для компании, имеет ли стратегическое значение для ее успеха.

Более приземленное объяснение новых руководящих должностей с приставкой «генеральный», «главный», «chief» — это возможность предложить кандидату статус вместо более дорогого для компании пакета предложений и премий.

Какое будущее ждет эти профессии?

Рекрутеры уверены, что все эти должности действительно будут востребованы в современном банке. Хоть, скорее всего, они никогда не станут такими же влиятельными, как традиционные руководящие посты.

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