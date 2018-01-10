В Украине изменились требования к банкирам

Украинским банкирам больше не нужен специальный диплом

В Украине изменились требования к руководителям банков. Они прописаны в законе №2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг», который вступил в силу 6 января 2018 года.

Согласно новым требованиям, руководители банка теперь могут иметь любое высшее образование. Ранее главе правления, зампреду, члену правления, главе и членам набсовета, бухгалтеру и его заместителям требовалось иметь полное высшее образование в сфере экономики, менеджмента или права.

Требование наличия у руководителей банка безупречной деловой репутации сохранено, но добавлено, что они должны отвечать квалификационным требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности.

Требования к опыту работы банкиров-руководителей ужесточились. Если раньше их «опыт работы в банковской системе по соответствующей специальности» должен был быть не меньше 3 лет, то сейчас «глава правления должен иметь опыт работы в банковском и/или финансовом секторе не меньше 5 лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях — не меньше 3 лет». Члены правления должны иметь опыт работы в отрасли не меньше 3 лет. Не менее половины членов набсовета должны иметь опыт работы в финансовом или банковском секторе.

Специализированные требования выдвигаются к главным бухгалтерам и их заместителям: высшее образование в сфере бухучета и аудита, опыт работы по специальности на финансовом рынке не меньше 5 лет у главного бухгалтера и 2 лет — у его заместителей.

Банки обязаны будут подавать в НБУ документы на согласование руководителей банка не позже 1 месяца с момента их назначения. При этом банк сможет обратиться в НБУ за предварительным согласованием даже до назначения топ-менеджера. Это необходимо для того, чтобы назначенного банкира не увольнять вскоре публично только из-за несогласования его кандидатуры Нацбанком.

Этим же законом выдвинуты новые требования к независимым директорам набсоветов банков, которых теперь должно быть не меньше 3 человек. А глав филиалов, отделений и представительств понизили в статусе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, какие банки предпочитают украинские фрилансеры. Доля фрилансеров, выбирающих ПриватБанк, постепенно снижается.

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По материалам finclub.net