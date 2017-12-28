Какие банки предпочитают украинские фрилансеры — опрос

Доля фрилансеров, выбирающих ПриватБанк, постепенно снижается

Согласно данным Freelancehunt.com, до национализации ПриватБанка в декабре прошлого года получать выплаты на его карты предпочитали более 90% украинских фрилансеров.

Узнав о переходе банка в собственность государства, не менее 5% пользователей собирались отказаться от его услуг, 29% сомневались и 70% с уверенностью заявляли, что не намерены искать ему альтернативу.

В этом году сервис провел новый опрос, чтобы увидеть текущие настроения фрилансеров, а также проанализировал направления выплат в 2017 году.

Согласно общей статистике за год, изменения незначительные. Так, в 2016 году 95,64% фрилансеров, которые выводили средства на карты, использовали ПриватБанк, а 4,36% — другие банки. В этом году 94,20% получают выплаты на карты ПриватБанка, а 5,80% работают с другими банками.

По статистике сервиса, кроме «Привата» средства выводились фрилансерами на карты Райффайзен Банка Аваль (1,0%), Ощадбанка (0,8%), Альфа-Банка (0,7%), Укрсиббанка (0,7%) и других банков (2,6%).

При этом часть респондентов (74,5%) продолжили сотрудничество с ПриватБанком, а часть (19,7%) — пользуется услугами нескольких банков.

По итогам статистики выплат и опросов пользователей, изменения в сравнении с прошлым годом также незначительны. Очевидно, одна из причин в обслуживании: 71,5% респондентов считают, что качество сервиса в ПриватБанке не изменилось, 4,6% — утверждают, что стало лучше, и 23,8% жалуются, что качество обслуживания снизилось.

Вторая причина: 44,3% фрилансеров даже не пробовали искать более удобный банкинг, чем Приват24. Другая часть — 47,8% пользователей — не нашли его, несмотря на попытки. Лишь малый процент — 7,9% настойчивых выбрали альтернативу в monobank, Укрсоцбанке, Укрсиббанке и Альфа-Банке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в терминалах Привата можно бесплатно пополнить карту другого банка. И это не monobank…

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По материалам ubr.ua