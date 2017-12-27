Прошлый месяц оказался убыточным для украинских банков

Платежеспособные банки сработали с убытком в ноябре

Платежеспособные банки Украины по итогам января-ноября 2017 года получили 1,8 млрд грн чистой прибыли против 18,8 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В то же время, по итогам ноября платежеспособные банки сработали с убытком в 328 млн грн.

Регулятор отмечает, что незначительно сократились доходы банков за этот период – на 2,7% до 161,5 млрд грн, тогда как расходы сокращались большими темпами – на 13,7%, до 159,7 млрд грн.

Нацбанк рассчитывает, что 2017 год банковский сектор Украины завершит с прибылью после трех лет рекордных убытков.

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По материалам biz.nv.ua