Что будет с госбанками через 5 лет — опубликована стратегия развития

В СМИ появилась последняя версия проекта стратегии развития государственных банков

Главные изменения, которые ждут государственные банки в ближайшие пять лет, прописаны в документе, который опубликовало издание «Экономическая правда». Текст проекта еще может меняться.

Государство планирует достичь таких показателей эффективности банков:

достижение финансовой стабильности путем контроля за инфляцией, рисками, ликвидностью и капиталом.

KPI — улучшение регуляторной среды, функционирующий рынок капитала, уровень инфляции — менее 6% до 2020 года. повышение доступности финансирования для приоритетных отраслей экономики (кредитование долгосрочных инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса в отраслях с высокой административной нагрузкой, кредитование экспорта и торговли).

KPI — уровень кредитования МСБ — 4% ВВП распространение финансовых сервисов, обеспечение доступа к банковским услугам (платежные системы, банковские терминалы) в сельской местности.

KPI — повышение уровня проникновения банковских услуг до 65% (сегодня — 50%) сокращение оборота наличных с целью минимизации теневой экономики

KPI — оборот наличных в экономике ниже 10%. создание условий для окупаемости инвестиций

KPI — продать 20% акций как минимум трех банков частному инвестору, обеспечить рентабельность капитала согласно бизнес-планам госбанков (выше 12% к 2022 году). развитое корпоративное управление — внедрение принципов управления ОЭСР до 2019 года. сокращение давления проблемных активов на банковские балансы

KPI — доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банков — менее 10% с 2019 года. минимизация влияния государства как акционера на банковский сектор

KPI — государство будет контролировать менее 20% банковских активов до 2022 года

9. конкурентные условия работы государственных банков

KPI — снижение стоимости депозитов до 1 п.п. выше уровня инфляции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В документе также прописана стратегия развития каждого банка. Так, в Ощадбанке будут сокращать отделения и продавать акции — Министерство финансов рассматривает возможность выхода Ощадбанка на IPO в конце 2021 года.

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