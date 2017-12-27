Что будет с госбанками через 5 лет — опубликована стратегия развития

В СМИ появилась последняя версия проекта стратегии развития государственных банков
Главные изменения, которые ждут государственные банки в ближайшие пять лет, прописаны в документе, который опубликовало издание «Экономическая правда». Текст проекта еще может меняться.
Государство планирует достичь таких показателей эффективности банков:
- достижение финансовой стабильности путем контроля за инфляцией, рисками, ликвидностью и капиталом.
KPI — улучшение регуляторной среды, функционирующий рынок капитала, уровень инфляции — менее 6% до 2020 года.
- повышение доступности финансирования для приоритетных отраслей экономики (кредитование долгосрочных инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса в отраслях с высокой административной нагрузкой, кредитование экспорта и торговли).
KPI — уровень кредитования МСБ — 4% ВВП
- распространение финансовых сервисов, обеспечение доступа к банковским услугам (платежные системы, банковские терминалы) в сельской местности.
KPI — повышение уровня проникновения банковских услуг до 65% (сегодня — 50%)
- сокращение оборота наличных с целью минимизации теневой экономики
KPI — оборот наличных в экономике ниже 10%.
- создание условий для окупаемости инвестиций
KPI — продать 20% акций как минимум трех банков частному инвестору, обеспечить рентабельность капитала согласно бизнес-планам госбанков (выше 12% к 2022 году).
- развитое корпоративное управление — внедрение принципов управления ОЭСР до 2019 года.
- сокращение давления проблемных активов на банковские балансы
KPI — доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банков — менее 10% с 2019 года.
- минимизация влияния государства как акционера на банковский сектор
KPI — государство будет контролировать менее 20% банковских активов до 2022 года
9. конкурентные условия работы государственных банков
KPI — снижение стоимости депозитов до 1 п.п. выше уровня инфляции.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В документе также прописана стратегия развития каждого банка. Так, в Ощадбанке будут сокращать отделения и продавать акции — Министерство финансов рассматривает возможность выхода Ощадбанка на IPO в конце 2021 года.
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