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Что будет с госбанками через 5 лет — опубликована стратегия развития

27.12.2017 15:08

В СМИ появилась последняя версия проекта стратегии развития государственных банков

стратегия развития госбанков

Что ждет госбанки Фото: economyandmarkets.com

Главные изменения, которые ждут государственные банки в ближайшие пять лет, прописаны в документе, который опубликовало издание «Экономическая правда». Текст проекта еще может меняться.

Государство планирует достичь таких показателей эффективности банков:

  1. достижение финансовой стабильности путем контроля за инфляцией, рисками, ликвидностью и капиталом.
    KPI — улучшение регуляторной среды, функционирующий рынок капитала, уровень инфляции — менее 6% до 2020 года.
  2. повышение доступности финансирования для приоритетных отраслей экономики (кредитование долгосрочных инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса в отраслях с высокой административной нагрузкой, кредитование экспорта и торговли).
    KPI — уровень кредитования МСБ — 4% ВВП
  3. распространение финансовых сервисов, обеспечение доступа к банковским услугам (платежные системы, банковские терминалы) в сельской местности.
    KPI — повышение уровня проникновения банковских услуг до 65% (сегодня — 50%)
  4. сокращение оборота наличных с целью минимизации теневой экономики
    KPI — оборот наличных в экономике ниже 10%.
  5. создание условий для окупаемости инвестиций
    KPI — продать 20% акций как минимум трех банков частному инвестору, обеспечить рентабельность капитала согласно бизнес-планам госбанков (выше 12% к 2022 году).
  6. развитое корпоративное управление — внедрение принципов управления ОЭСР до 2019 года.
  7. сокращение давления проблемных активов на банковские балансы
    KPI — доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банков — менее 10% с 2019 года.
  8. минимизация влияния государства как акционера на банковский сектор
    KPI — государство будет контролировать менее 20% банковских активов до 2022 года

9. конкурентные условия работы государственных банков
KPI — снижение стоимости депозитов до 1 п.п. выше уровня инфляции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В документе также прописана стратегия развития каждого банка. Так, в Ощадбанке будут сокращать отделения и продавать акции — Министерство финансов рассматривает возможность выхода Ощадбанка на IPO в конце 2021 года.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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