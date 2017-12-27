Сокращение отделений и продажа акций: стали известны планы Ощадбанка до 2022

Названы основные направления развития Ощадбанка на ближайшие годы

Согласно проекту стратегии развития государственных банков до 2022 года, который попал в распоряжение СМИ, Министерство финансов рассматривает возможность выхода Ощадбанка на IPO в конце 2021 года.

Кроме того, минфин планирует, что Ощадбанк останется лидером в корпоративном сегменте, поддерживая на текущем уровне долю корпоративного кредитования, а также наращивая пассивы юрлиц. Ожидается, что Ощадбанк будет лидировать и на рынке ипотеки.

В планах также сокращение отделений банка с нынешних 3300 до 1900-2100. Оставшиеся филиалы ждет изменение расположения и ребрендинг.

Один из приоритетов развития банка — направление IТ, а именно разработка централизованной системы поддержки, улучшения цифровых каналов, повышение IТ-безопасности.

Операционная модель банка — централизовать функции поддержки и усовершенствовать бизнес-процессы. Рискованные и просроченные кредиты предлагается держать на низком уровне, а также повысить стоимость просроченных кредитов в будущем.

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По материалам epravda.com.ua