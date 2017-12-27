В терминалах Привата можно бесплатно пополнить карту другого банка

И это не Monobank…

Вкладчики ОТП Банка смогут бесплатно пополнять свои карты в терминалах ПриваБанка. Это стало возможным благодаря заключению партнерских отношений между этими финучреждениями.

Услуга доступна для владельцев карт в гривне с суточным лимитом пополнения одного счета 15 тыс грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Новости о удобном формате пополнения карт ОТП банка через терминалы государственного финучреждения появилась всего нескоько дней после того, как ПриватБанк ограничил бесплатное пополнение карт Monobank через свои терминалы. На что первый украинский мобильный банк отреагировал кешбеком на платное пополнение карт.

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