НБУ разрешил Укрпоште получить финансовую лицензию

Нацбанк признал право Укрпошты осуществлять денежные переводы без открытия счета

Национальный банк сделал шаг навстречу «Укрпоште» в ее стремлении начать предоставлять своим клиентам полноценные финансовые услуги. Согласно постановлению НБУ №138, на национальных операторов почтовой связи распространяется тот же порядок получения лицензии на денежные переводы, что и на другие небанковские финучреждения.

Документ вступил в силу сегодня, 27 декабря. Это значит, что «Укрпошта» уже может подать все необходимые документы для получения лицензии на предоставление услуг по переводу средств в гривне.

Впрочем, по мнению представителей финкомпаний, обладающих аналогичной лицензией НБУ, каких-либо преимуществ лицензирование «Укрпоште» не даст. Более того, может стать для нее головной болью, ведь получение документа будет означать установление прямого контроля над компанией со стороны Нацбанка.

В самой «Укрпочте» к новости отнеслись со сдержанным оптимизмом, но не стали вдаваться в детали.

В компании отмечают, что решение Нацбанка «не дает права открывать почтовые счета», чего Укрпошта и добивается от депутатов и НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нова Пошта упростила оплату интернет-заказов. Игроки рынка e-commerce смогут снять с себя большую часть ответственности, связанной с приемом платежей.

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По материалам ubr.ua