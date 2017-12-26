Укрпошта предложила украинским экспортерам новый способ приема платежей

Укрпошта оптимизирует услугу наложенного платежа в рамках партнерства с одной из стран

Укрпошта в рамках стратегического партнерства с Казпочтой, почтовым оператором Казахстана, оптимизирует услугу наложенного платежа. Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

«Ранее мы запустили специальные условия доставки и снизили на 40% тариф на доставку e-commerce отправлений из Украины в Казахстан. И поскольку мы продолжаем расширять сотрудничество с Казахстаном и Казпочтой в частности, то разработали договоренность о запуске услуги наложенного платежа с фиксированной комиссией 3% для получателей в Казахстане» — Юлия Павленко, заместитель директора департамента по международным операциям в Укрпоште

Теперь украинский предприниматель, размещая свой товар на торговых платформах в Казахстане (например, на сайтах-лидерах казахского ecommerce Satu.kz и Lamoda.kz) или открывая собственный интернет-магазин, подписывает договор на обслуживание Укрпоштой. Это позволит ему отправлять товар с возможностью оплаты при получении, указывая сумму к оплате в тенге. После вручения товара клиенту отправитель получает на свой банковский счет средства в гривне.

В Укрпоште считают, что такая инициатива будет способствовать еще большему развитию электронной коммерции между странами. Напомним, имея беспошлинный лимит на пересылку товаров в почтовых отправлениях на уровне до 1 тыс евро в месяц, Казахстан является активным партнером Украины в экспорте.

Помимо Казахстана, Укрпошта предоставляет услугу наложенного платежа для отправлений в Беларусь, Россию, Молдову и Чехию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта и Нова пошта предупредили о задержках отправлений. Ведущие почтовые операторы обещают доставить посылки как можно скорее.

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