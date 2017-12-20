Укрпошта и Нова пошта предупредили о задержках отправлений

Ведущие почтовые операторы обещают доставить посылки как можно скорее

Крупнейшие почтовые операторы почти синхронно заявили о возможных задержках доставки почтовых отправлений. «Нова пошта» распространила релиз, в котором пояснила, что проволочки вызваны заблокированными автомобилями на подступах к Киеву.

О сложностях с доставкой рассказали и в Укрпоште. Здесь наибольшие проблемы наблюдаются в Винницкой области – служба не может доставить посылки в 10 населенных пунктов. Кроме того, трудности компания испытывает в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областях и в Киеве.

Также компания предупредила о возможных задержках международных отправлений. Со ссылкой на аэропорт Борисполь тут сообщили, что посылки из Украины вылетают с задержками.

Напомним, что в понедельник, 18 декабря, аэропорт «Киев» отменил 16 рейсов из-за непогоды. Еще несколько бортов были вынуждены приземлиться в Борисполе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Нова Пошта» открыла инновационное отделение. У почтового оператора открылось первое отделение нового формата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затратно и неэффективно: Укрпошта об ограничениях на посылки из-за рубежа

По материалам ubr.ua