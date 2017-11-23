Почтоматы и детская зона: «Нова Пошта» открыла инновационное отделение

У почтового оператора открылось первое отделение нового формата

«Нова Пошта» открыла новое инновационное отделение №111 для приема-выдачи отправлений весом до 30 кг в киевском ЖК «Новопечерские Липки» (ул. Драгомирова, 17). Его главной особенностью стала зона самообслуживания на базе почтоматов собственной сети «Нова Пошта». Почтоматы содержат 80 ячеек для выдачи посылок и предоставляют возможность оплатить услугу доставки.

Таким образом «Нова Пошта» хочет популяризовать бесконтактный сервис доставки, когда клиенты получают отправления в почтомате, а операторы преимущественно консультируют их по вопросам доставки.

Более того, команда отделения работает по улучшенной схеме грузообмена между клиентской и внутренней зонами: благодаря специальным «окошкам» операторам не нужно покидать рабочее место. Используется новое оборудование — передвижные стеллажи для приема отправлений, эргономичные стенды для хранения посылок и различных видов упаковки. Кроме того, рабочие места операторов оснащены встроенными электронными весами.

Благодаря современному оборудованию операторы быстрее идентифицируют посылку и ускоряют обслуживание посетителей. Для удобства клиентов в помещении также есть небольшая детская зона.

Новая локация на Печерске стала уже 15-м столичным отделением, где клиенты могут воспользоваться зонами самообслуживания на базе почтоматов компании. В дальнейшем «Нова Пошта» продолжит обустраивать такие зоны в сети отделений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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