Мобильное приложение «Нова пошта» стало удобнее для бизнеса

Теперь в приложении могут регистрироваться не только физические лица, но и бизнес-клиенты

Компания «Нова пошта» представляет новые возможности мобильного приложения для бизнеса. Теперь в приложении могут регистрироваться не только физические лица, но и бизнес-клиенты — СПД и интернет-магазины. Процедура регистрации подобна аналогичной для физических лиц, нужно только указать код ЕГРПО.

Об этом сообщают в пресс-службе «Новой пошты».

В приложении теперь можно создавать экспресс-накладные от имени организации. Кроме того, «Нова пошта» предоставляет бизнесу еще одну возможность быстрее обслуживаться в отделении благодаря реестрам отправлений. В приложении реестр выглядит как папка с уникальным штрихкодом, в которой содержится список экспресс-накладных. Если раньше оператору в отделении «Нова пошта» нужно было сканировать каждую экспресс-накладную, то сейчас достаточно отсканировать только один штрихкод, и данные обо всех экспресс-накладных в списке быстро загрузятся в систему.

Для большего удобства также добавлена ​​опция переименования отправления. Ранее оно отображалось только в виде 14-значного номера экспресс-накладной. Теперь в мобильном приложении его можно назвать номером заказа, если отправитель — интернет-магазин, или никнеймом/словом (например, «книга» или «телефон»), чтобы выделить посылку на фоне других в списке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Нова пошта» оптимизирует доставку посылок в Европу. «Новая почта Интернешнл» заключила партнерское соглашение с международным экспресс-перевозчиком DPDgroup, в рамках которого компании приобретают статус эксклюзивных представителей друг друга.

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